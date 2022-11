Juanma Moreno pide al Gobierno que se "tome en serio" candidatura andaluza a la Cumbre del Clima en 2025 ó 2026

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido al Gobierno central que, sin ánimo de "litigio ni de confrontación", se "tome en serio" la posibilidad de que Andalucía acoja la Cumbre del Clima de la ONU en 2025 o al año siguiente. Así se ha pronunciado Moreno durante una visita institucional a El Cairo, tras haber participado durante tres días en reuniones en el seno de la Cumbre del Clima de la ONU (COP27), celebrada en la ciudad egipcia de Sharm El-Sheikh. El presidente remitió el pasado miércoles una carta al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, solicitándole que propusiera que Andalucía acogiera la edición 30 de la COP, que se desarrollará en el año 2025.

Tras la negativa del Gobierno a promover esa candidatura alegando que la ONU define un turno rotatorio por el que en 2025 le tocaría a América Latina y Caribe, Moreno ha indicado que no está del todo de acuerdo con el argumento que ha dado el Ejecutivo nacional en cuanto al lugar en el que corresponde cada año.

"No tenemos ningún interés en entrar en ningún tipo de litigio ni de confrontación con el Gobierno, sino que queremos colaborar y cooperar como siempre hacemos y, por tanto, si considera que no es posible en ese año, que se valore que sea al año siguiente o cuándo ellos estimen", ha indicado Juanma Moreno.

Ha añadido que lo que sí quiere es que el Gobierno se "tome en serio la posibilidad de hacer una cumbre internacional como la COP en Andalucía", por dos "razones muy claras": porque es una de las regiones de Europa más vulnerables ante el cambio climático y necesita de ese foco y porque existe un "compromiso y determinación" firme de la Junta y de la sociedad andaluza de lucha contra ese fenómeno.

En opinión de Moreno, en Europa no hay "mejor candidatura para hablar de cambio climático que Andalucía y le pedimos al Gobierno que no busque excusas". "Si considera que en 2025 no es posible, que valore el año siguiente", según ha apuntado. "Andalucía tiene que ser foco fundamental de la lucha contra el cambio climático y escenario de la gran transformación que se está produciendo en energías renovables", según ha expuesto Moreno, quien se ha mostrado convencido de que Andalucía va a ser líder en transición energética en Europa, como ya lo es en energía fotovoltaica o en agricultura ecológica.

En este sentido, ha señalado que el Gobierno se tendría que tomar la propuesta de que Andalucía acoja la COP30 con "cierto agrado", porque cualquier ejecutivo tiene que "defender a España y defender a España es defender a Andalucía". "El Gobierno debería alegrarse de que Andalucía esté dispuesta a asumir el compromiso, los costes y el liderazgo de hacer una cumbre de esta importancia, porque estamos perfectamente preparados para hacerlo", ha sentenciado el presidente.

Ha indicado que su Gobierno no ha pensado en ninguna ciudad concreta aún para acoger la COP, aunque los condicionantes siempre son el transporte. Sevilla y Málaga, según ha apuntado, tienen aeropuertos potentes, pero Huelva, por la cercanía a la capital andaluza, también podría ser candidata o Granada. "Estamos abiertos a la propuesta que quiera hacer la ONU o el Gobierno de España", ha apuntado.