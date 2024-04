Juanma Moreno pasa revista a la "joya de Doñana" en su visita a la finca Veta la Palma

"Quería hacerlo desde hace tiempo, pero hasta ahora no había sido posible". Así de "orgulloso" se ha sentido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la visita que esta mañana ha llevado a cabo en la recientemente adquirida finca Veta la Palma. No ha querido ahorrar ni un solo calificativo para una zona que no ha dudado en calificar como "la joya del Parque Nacional de Doñana" o, en palabras del responsable de las tablas de Daimiel "el mayor hito en la protección medioambiental de protección de los humedales de la historia de España".

Moreno ha anunciado también que "los trabajos de renaturalización que se realizarán en la zona", especialmente en aquellas que hasta ahora estaban dedicadas a la actividad acuícola, "se están ultimando y pronto se llevarán al Consejo de Participación de Doñana donde se ha creado una comisión especial para poder acordarlos entre todos".

Se trata de una zona de "3.600 hectáreas, más que muchos pueblos de Andalucía" que deberán salvaguardar la existencia de más de 300.000 aves acuáticas, "especialmente en las épocas en las que Doñana no cuenta con agua suficiente para ellas".

La Junta es titular de la finca desde diciembre del año pasado. A lo largo de este ejercicio se llevará a cabo una gestión compartida con los anteriores propietarios, de los que el presidente ha destacado "su espíritu colaborativo desde el primer minuto". A partir del año que viene, con esos planes de renaturalización ya en marcha, se gestionará de manera exclusiva por parte del Ejecutivo de la Junta. La mayor parte de esa superficie se destinará a "intereses científicos".

El Consejo de Gobierno aprobaba el pasado 19 de diciembre la compra de más de 7.600 hectáreas de la finca Veta la Palma, en La Puebla del Río, provincia de Sevilla, por un montante de 72,6 millones de euros. La superficie se encuentra en el entorno del Parque Nacional de Doñana y estará exclusivamente dedicada a la ampliación de dicho espacio. La intención del Gobierno andaluz con esta compra es ampliar un 14% la superficie del Parque Nacional de Doñana (las 54.252 hectáreas) y "blindar" el Espacio Natural de Doñana frente a los efectos del cambio climático.

El objetivo de la Junta es mantener inundadas las más de 3.600 hectáreas que corren el riesgo de dejar de tener agua por el cierre de las piscifactorías de la zona, evitando con ello la pérdida de la biodiversidad de este espacio y las repercusiones negativas en hábitats y especies animales. La valoración estimada de los terrenos es de unos 70 millones de euros, a falta de los últimos informes.

La Veta La Palma contribuye a amortiguar el efecto sobre la fauna en los años de escasa pluviometría y es clave para el Espacio Natural de Doñana y su biodiversidad, además de para las interacciones entre la marisma y el río y para cualquier iniciativa que contribuya a mejorar la salud del Guadalquivir y el estuario.

Las más de 3.600 hectáreas inundadas de manera artificial son fundamentales para las aves durante los meses de escasez de lluvia, compensando los años de escasas precipitaciones de las que dependen las marismas de Doñana. Mantener la biodiversidad actual de Doñana y reforzar para el futuro próximo su resiliencia y capacidad de adaptación ante los cambios que se avecinan son los grandes objetivos a alcanzar con una gestión pública de Veta La Palma’

La finca Veta la Palma, con sus 11.300 hectáreas de extensión, constituye el corazón de las Marismas del Guadalquivir y forma parte del Parque Nacional de Doñana. Esta propiedad ocupa aproximadamente la mitad de la Isla Mayor del Guadalquivir y se encuentra rodeada por el río Guadalquivir y por un brazo del mismo río llamado Brazo de la Torre.