Juanma Moreno: "Debemos admirar a personas como Pilar Manchón y aprender de ellas"

Reproducimos la intervención del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la entrega del X Premio Manuel Clavero del Grupo Joly a Pilar Manchón:

"Hace sólo unas horas, durante la celebración del Día de San Fernando, entregamos las medallas y distinciones de la ciudad de este 2022. Decía entonces que Sevilla se mira cada año al espejo el 30 de mayo para encontrar la mejor de sus caras en los rostros de cada una de sus medallas y por supuesto de sus hijas predilectas.

El Premio Manuel Clavero es una segunda oportunidad. Hoy volvemos a mirarnos a ese espejo y encontramos en Pilar Manchón el mejor de nuestros rostros. Qué gran designación, qué gran acierto del jurado.

Llevamos ya diez años compartiendo este premio Manuel Clavero con el Grupo Joly y con la Fundación Persán. Un reconocimiento que nos sirve además para mirar atrás, que tanta falta nos hace, y reconocer y recordar el legado en forma de transición y estado de las autonomías que nos dejó Manuel Clavero. Cuanta falta nos hace rememorar sus palabras, releer sus textos cada vez que nos adentramos en periodos de zozobra e incertidumbre institucional.

Créanme si les digo que el espejo que nos pone hoy el Grupo Joly y la Fundación Persán me hace especial ilusión. No sólo porque sea la primera vez que tengo la fortuna y el orgullo de asistir a este acto como alcalde de la ciudad sino porque tras este premio veo un modelo de ciudad, un proyecto de presente y de futuro.

Me lo habéis escuchado muchas veces. Pero no me canso de repetirlo.

Sevilla es la ciudad del programa Sputnik de Juan Martínez Barea o de David Troya.

Sevilla es la ciudad de Skylife engineering, de Alter Technology o de Galgus

Sevilla es la capital de la Universidad, la Pablo de la Olavide, la UNIA o la Loyola

Es la ciudad del Parque Científico y Tecnológico de Cartuja, del JRC o de los 13 centros de investigación del CSIC

Y Sevilla es la ciudad de una emprendedora, de una investigadora, de una gran profesional como Pilar Manchón.

Esa Sevilla que a veces esté dentro de esa parte más desconocida a la que nos referimos en nuestra marca de ciudad. Esa Sevilla que es la base para que definamos el proyecto de futuro, la estrategia para tener la capital que aspiramos a tener en los próximos años.

Queremos que Sevilla avance para ser una ciudad referente dentro de la nueva economía en los ámbitos de la innovación, la ciencia, la investigación y la digitalización.

Debemos ser una Sevilla del conocimiento. Y para eso, personas como Pilar Manchón son sin duda nuestro gran referente.

Repasar su trayectoria que arranca en el barrio de Nervión y en las clases de Filología Inglesa de la Universidad de Sevilla debería ser prácticamente un ejercicio académico en nuestras facultades. Su capacidad de emprendimiento, de continua formación y de liderazgo le han llevado a ser un referente en el campo de la Inteligencia Artificial y en las mejores empresas de Silicon Valley como Intel, Amazon o Google,

Pero no sólo debemos admirarla a personas como Pilar, seguir su trayectoria y por supuesto sentirnos orgullosos y orgullosas de ellas. No sólo eso. Debemos escucharlas, debemos aprender de ellas.

Cuando el jurado hizo pública la designación de Pilar como Premio Manuel Clavero 2021, este periódico, concretamente Luis Sánchez Moliní, le hizo una entrevista que confieso que al leerla me guardé y me reservé como ocurre cuando localizas un texto o unas reflexiones que quieres que te acompañen más en el tiempo.

Decía Pilar que nuestro modelo económico, social o nuestra estrategia de ciudad «no debe ser nunca aspirar a ser como otras capitales de Europa o del mundo sino que debemos centrarnos en lo que nos hace especiales y diferentes y las oportunidades que eso ofrece en el momento actual».

Decía Pilar que tenemos que generar nuestro propio ecosistema de innovación y digital basado en nuestra identidad, en nuestra cultura, en nuestras características y en nuestra tradición.

Y aportaba una conclusión más Pilar en esa entrevista: «Sevilla está cambiando, podemos jugar en ligas superiores y aspirar a lo más alto».

Comparto plenamente esas palabras. Debemos hacernos fuertes en lo que nos hace diferentes y construir el modelo de ciudad que queremos aprovechando todo nuestro potencial.

Aprendamos de otros sitios pero reconozcamos y valoremos también lo que tenemos

Copiemos experiencias positivas pero no renunciemos nunca a nuestra identidad y a lo que hemos construido durante tantos siglos.

No pensemos que hay que ser como otros. Pensemos en que debemos seguir siendo nosotros, pero, con ambición, seremos mucho mejores.

Si la cultura o el patrimonio nos hacen grandes y son nuestras señas de identidad, aprovechémoslas al máximo como elementos transformadores.

Si somos una ciudad atractiva para visitarnos y turística, aprovechémoslo para atraer inversiones, para atraer talento y para captar proyectos que quieran desplegarse en nuestro territorio.

Ese debe ser nuestro objetivo como ciudad. Aspirar a lo más alto. Al sobresaliente, como decíamos ayer mismo en el acto de entrega de las medallas de ciudad. No nos conformemos.

Tenemos capacidad, tenemos talento, tenemos grandes profesionales, tenemos instituciones comprometidas, y tenemos una base sólida. Ahora es cuando debemos dar el salto, aprovechar todo nuestro potencial como ciudad y saber aprovechar las oportunidades que nos ofrece la nueva economía.

Somos ya la Sevilla de Pilar Manchón, Martínez Barea, David Troya o de Asunción Fernández (medalla de la ciudad ayer) y de tantos y tantos profesionales y empresas.

Pero aspiramos, con ellos, a ser mucho más. El camino ya lo hemos iniciado. Ahora tenemos que seguir y acelerar el ritmo."