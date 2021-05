¿Elecciones anticipadas en Andalucía? Juanma Moreno da tiempo a Cs para que se recupere

Ciudadanos en Andalucía necesita tiempo, y protección, para recuperarse. El presidente de las Junta, Juanma Moreno, otorgará a su aliado Juan Marín todo el apoyo para que el partido naranja se restablezca después del fracaso madrileño, e intente llegar a las elecciones andaluzas con opciones de superar el listón del 3% en varias provincias. El propio presidente ha descartado convocar elecciones anticipadas. No tiene argumentos para ello, más allá del buen momento electoral, y sería un desastre para sus socios. Ya "llegará el tiempo de los megáfonos", ha resumido Moreno, que también ha considerado "poco probable" que pierda la mayoría en el Parlamento.

El día después del 4 de mayo en Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso ha barrido a la izquierda, ha puesto el foco en Ciudadanos, que se queda fuera de la Asamblea autonómica al no llegar al 5% (dos puntos más de lo que se necesita en Andalucía). El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, miembro de la dirección permanente de los naranjas, se ha afanado en proclamar la supervivencia de su partido. "Se equivoca quien piense que Ciudadanos va a desaparecer", ha repetido Marín este miércoles desde Madrid, donde ha participado en la reunión de su dirección.

"Madrid es Madrid y Andalucía es Andalucía", ha indicado Moreno en un acto del plan Infoca, al tiempo que ha incidido en que ahora toca "proteger la salud de los andaluces y, una vez que podamos pasar la página de la pandemia, centrar toda nuestra energía en la recuperación económica". "Si nosotros paramos ahora haremos un gravísimo daño al conjunto de los ciudadanos de Andalucía", ha proclamado antes de apostillar que, "mientras yo disponga de estabilidad y nadie me fuerce, como presidente de la Junta y máximo responsable en la toma de esa decisión" de una convocatoria o no de elecciones, "voy a seguir adelante".

El PP y Ciudadanos van a mantener en Andalucía el pacto de no agresión que alcanzaron después de la fallida moción de censura de Murcia. No habrá trasvase de cargos públicos desde los naranjas hacia el PP. Al menos, hasta la convocatoria de las elecciones autonómicas; cuando eso ocurra, no se pueden descartar fichajes. Tampoco es previsible que parlamentarios de Ciudadanos se alíen con el PSOE en la Cámara para forzar una moción de censura contra Juanma Moreno. Las direcciones de ambos partidos tienen monitorizados a cada uno de sus parlamentarios, y no se ve el peligro, aunque algunas miradas sean recelosas.

Juanma Moreno sigue con el objetivo de agotar la legislatura, que duraría hasta diciembre de 2022, pero no se puede obviar que el buen momento electoral del PP pesa en la otra dirección. Desde el Gobierno andaluz se cita el último sondeo del Centro de Estudios Andaluces, que cifraba en un 70% el porcentaje de sondeados que no quieren un adelanto electoral. El consejero de Hacienda, Juan Bravo, comienza en junio la elaboración de los Presupuestos de 2022, ésa es la hoja de ruta.

En contra del adelanto electoral, el PP no tiene argumentos razonables para dar por acabada la primera legislatura del cambio. Tendría que fabricar unas razones que ahora no existen, Ciudadanos le apoya y Vox no ha roto la alianza en el Parlamento, donde acaba de sumarse a la reforma fiscal prevista por el Gobierno andaluz. Sería distinto si Vox no respaldase el próximo Presupuesto. Si fuese así, es probable que hubiera elecciones entre diciembre y primavera. Con la población andaluza vacunada y con la economía en los meses dulces que se esperan tras la pandemia, el PP podría reconsiderarlo, aunque tendría que ir de la mano de Ciudadanos. Juanma Moreno no puede hacerle a Marín lo que le hizo Susana Díaz, que le avisó del final de la legislatura cuando la entonces presidenta ya había convocado la rueda de prensa para anunciarlo.

En el PP hay satisfacción por que el amplio apoyo conseguido por Díaz Ayuso permitirá aplicar en Madrid la fórmula de gobernar sin Vox dentro del Ejecutivo. Para Juanma Moreno es esencial que el PP andaluz proyecte que no necesita una coalición con Vox de cara a las elecciones autonómicas.