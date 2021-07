Juanma Moreno exige para Andalucía los mismos "privilegios" de País Vasco y Cataluña

Juanma Moreno quiere para Andalucía los mismos "privilegios" que tienen País Vasco y Cataluña. "Si hay bilateralidad, la exigimos para Andalucía", ha dicho el jefe del Ejecutivo autonómico en su intervención en la Conferencia de Presidentes que se celebra este viernes en Salamanca. La queja del dirigente del PP se produce después de que su homólogo vasco, Íñigo Urkullu, haya acudido a la reunión tras pactar nuevos traspasos de competencias e impuestos y que el Gobierno y Cataluña tengan el lunes una reunión en la que se abordará la gestión por parte de Barcelona de infraestructuras, becas y la seguridad social.

El presidente de la Junta ejerce así esa reclamación habitual de los líderes andaluces. No quiere más que el resto, pero tampoco menos, una petición que entronca con la insistencia de Moreno en una petición que ya hizo su consejero de Hacienda, Juan Bravo, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado miércoles. Se trata de la creación de un "fondo transitorio de nivelación" que compense la infrafinanciación que sufren regiones como Andalucía, Valencia y Murcia. La Junta calcula en más de 10.000 millones el dinero que no han llegado a las arcas autonómicas por los perjuicios provocados por el modelo de reparto de fondos entre los territorios que el PSOE pactó con ERC en 2009.

Fue el titular valenciano de Hacienda quien habló el miércoles de reservar 3.000 millones del fondo Covid de este año -asciende a 13.000 millones- para esta compensación. No estaba en el orden del día, pero la ministra María Jesús Montero no se opuso a votarlo si había acuerdo. Fue el consejero madrileño, el popular Javier Fernández-Lasquetty, quien primero rechazó esta posibilidad, que acabó por descartarse tras quedarse solos en su empeño los representantes de Valencia, Murcia y Andalucía en esta petición.

Moreno también rechazó, respecto a los asuntos tratados en el CPFF, que en 2022 no haya fondo Covid, ya que este año cuenta con 2.300 millones que el próximo ejercicio no llegarán, y la reducción de la tasa de referencia de déficit que Hacienda recomienda a las comunidades. Frente al 2,2% del PIB avalado para este año (la mitad asumido por el Gobierno), Montero bajó el listón hasta el 0,6%. Aunque cumplir este objetivo no es obligatorio, Moreno calificó la medida de "el mayor recorte a las comunidades de la historia, mayor que el de la crisis de 2008". En materia de fondos europeos, Moreno exigió un reparto "justo y transparente" del dinero del Next Generation, aunque se quejó de que no hayan llegado todavía. También pidió que los acuerdos que se tomen en las conferencias de presidentes sean de ecumplimiento obligatorio

La gestión de la pandemia y la quinta ola

Sobre las formas de afrontar la quinta ola de la pandemia de Covid-19, el presidente de la Junta abogó por revisar la relevancia del criterio de incidencia acumulada ante el avance de la vacunación y sus efectos. "Con la misma tasa de contagios hay un tercio de las hospitalizaciones", dijo Juanma Moreno, que defendió que las medidas de control que están tomando las comunidades a estas alturas de la crisis son "muy drásticas". "Hay que ponderar bien los criterios", ha zanjado.

Moreno ha reiterado ante Pedro Sánchez y sus homólogos en el resto de comunidades una de las exigencias habituales de su Gobierno, la necesidad de llegada de más vacunas. "Andalucía pone todas las que llegan", recordó el presidente de la Junta antes de desvelar que tres de cada cuatro mayores de 12 años (la población susceptible de vacunarse hoy por hoy) tienen ya, al menos, el primer pinchazo. Ante el descenso en la llegada de viales de Pfizer que comenzó a mediados de julio, Moreno ha pedido a Sánchez que traslade a la UE que España debe recibir más medicamentos contra el Covid por el turismo. "No es para vacunar a turistas, sino para proteger más a nuestra población, que está más expuesta", ha dicho.

El líder del PP andaluz también ha señalado que sigue siendo "urgente" poner en marcha una reforma legal que dé herramientas a las comunidades para poder restringir ciertos derechos sin el abrigo del estado de alarma. Moreno ha recordado que en el TSJA ha emitido fallos dispares en sus salas de Sevilla y Granada, ya que una ha permitido los confinamientos en zonas de alta incidencia y la otra no. "En España hay ahora mismo un estado de ingobernabilidad a causa de la falta de esa norma", ha sentenciado.