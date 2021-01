Juan Marín no ha decidido si volverá a presentarse como candidato de Cs

Juan Marín aún no tiene "decidido" si volverá a optar a ser el candidato de Ciudadanos en las próximas elecciones autonómicas. Lo reconoció en una entrevista concedida a Europa Press en la que también defiende la "cohesión" interna de la formación naranja en la comunidad donde, según dijo, no cuenta con "críticos", sino con "compañeros".

El vicepresidente de la Junta reaccionó así tras unas declaraciones de la líder del PSOE andaluz, Susana Díaz, quien aludió a la situación interna de Ciudadanos. Marín replicó que "si Susana Díaz se preocupa por los problemas de Cs en Andalucía es que estamos haciendo lo correcto", porque "parece que no hay problemas en el Gobierno" andaluz de coalición con el PP-A. "Es más fácil hablar de los problemas de los demás y no ver los que uno tiene dentro", insistió Marín en un dardo a la ex presidenta, a quien ve "más preocupada por lo que le pasa al PSOE andaluz dentro que por lo que le pasa a Ciudadanos".

"Me imagino que tendrá que despejar muchas dudas", porque "tiene muchos compañeros que no piensan como ella, y ese debate interno ya lo tienen abierto en canal desde hace mucho tiempo", reiteró Marín en relación a Susana Díaz, de quien recordó que "cambió" al portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, "de la noche a la mañana sin dar ninguna explicación a nadie".

En todo caso, defendió que Cs en Andalucía atraviesa una situación "igual" que la del partido "a nivel nacional". "Venimos de haber perdido a nivel nacional en el año 2019 una magnífica oportunidad de haber podido incluso llegar a superar al PP y gobernar este país, y de ahí pasamos a quedarnos en un grupo con diez escaños en el Congreso, y eso tiene consecuencias", expuso Marín al respecto. Añadió que, tras ese proceso, "hay gente que duda, gente que opina de otra forma, se abre un debate interno, hay diversidad de criterio" dentro del partido, algo que él "respeta", según ha querido dejar claro Juan Marín, quien en ese sentido ha asegurado que él no tiene "críticos, sino compañeros en Ciudadanos", si bien apostilló que "puede que no sea amigo de todo el mundo, pero es que a la política no se viene a hacer amigos", sino "a hacer gestión para favorecer a los ciudadanos".

"Y, en ese sentido, yo creo que en Andalucía estamos haciendo un magnífico trabajo, que nos hemos recompuesto, hemos puesto en marcha nuestras estructuras nuevamente con personas diferentes", añadió antes de subrayar que "todos seguimos ahí trabajando en la misma dirección". En esa línea, Marín sostuvo que en Cs "estamos mucho más cohesionados de lo que la señora Díaz pretende hacernos ver", y "la prueba evidente son los resultados", según diijo, resaltando que "ahí están los sondeos, los datos" que muestran que "los andaluces valoran muy bien nuestra participación en el Gobierno" de la Junta.

Según Marín, Ciudadanos ha recuperado "casi cinco puntos" de intención de voto respecto a la "caída" de las elecciones generales de noviembre de 2019, hasta situarse "por encima del 12% o13%", y "la tendencia de Ciudadanos es seguir creciendo en este año 2021 y 2022, y de volver a ser esa fuerza política que realmente genere confianza en los andaluces", según zanjó.