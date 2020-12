Juan Marín mantiene la incertidumbre sobre su futuro y el de Ciudadanos

El vicepresidente Juan Marín no deshojará la margarita de su futuro político hasta que no se acerque el periodo electoral. Fue él quien abrió el debate la semana pasada, en el segundo aniversario del 2-D, cuando no descartó concurrir en coalición con el PP en los próximos comicios, previstos para 2022. Desde entonces, Marín se afana en recordar que él no abrió ninguna puerta, sino que se limitó a no cerrarla porque falta mucho para que se coloquen las urnas.

“A dos años vista nadie puede descartar ninguna opción”, ha dicho este martes el líder andaluz de Ciudadanos en una entrevista en Canal Sur, en la que tampoco confirmó que vaya a ser el candidato naranja en esas futuras elecciones ni se cerró en banda a pactar con el PSOE si Susana Díaz deja de ser su cabeza de cartel.

Es lo único que parece tener claro el también consejero de Turismo, Justicia, Regeneración y Administración Local. “Cuesta mucho ganar la confianza y muy poco perderla”, ha dicho sobre la posibilidad de volver a aliarse con los socialistas. Marín tiene fresco el recuerdo de sus tres años como apoyo parlamentario del Gobierno de Díaz y de cómo fue esa ruptura. Antes de que comenzara aquella campaña, el político gaditano ya avisó que no reeditaría el pacto con el PSOE, por lo que en la noche electoral del 2-D no hubo lugar a dudas en qué mayoría iba a imponerse en la XI legislatura andaluza.

La duda resurgirá si hay cambio de liderazgo en San Vicente, sede regional de los socialistas andaluces, y este martes Marín ha tenido buenas palabras para uno de los señalados como posible sucesor de Díaz, Juan Espadas, alcalde de Sevilla. Marín lo ha definido como “un hombre moderado que pone a su ciudad por encima de sus siglas”. Hace unos días que Espadas cerró un acuerdo con los naranjas en el Ayuntamiento de la capital para asegurarse lo que le queda de mandato sin demasiadas complicaciones.

Mientras se dilucida el futuro del PSOE andaluz, Marín tendrá que bregar con la labor de Gobierno y con sus propios críticos, que han aprovechado la polémica sobre la posible coalición con el PP para apretar las tuercas al líder orgánico del partido naranja en Andalucía. “No entiendo al señor Fran Hervías”, ha llegado a decir el vicepresidente en la entrevista, en la que le recordaron el tuit del senador y ex dirigente naranja tras el portazo de Arrimadas a cualquier posibilidad de coaligarse con el PP. “Los asuntos importantes los tratamos dentro de casa mientras otros se dedican a sacarlos a las redes”, ha zanjado Marín, a pesar de que ha reconocido que todavía no ha hablado con la presidenta de Ciudadanos tras la polémica.

Marín ha alabado la gestión de Inés Arrimadas al frente del partido y de su intento de acordar los Presupuestos Generales del Estado con el Gobierno de Pedro Sánchez, pero ha lamentado que el presidente y Pablo Iglesias “ya tenían su hoja de ruta”, es decir, un acuerdo con las izquierdas, los nacionalistas y los independentistas vascos y catalanes. “Siempre intentamos buscar soluciones y tender puentes”, ha asegurado antes de afirmar que “a todo el mundo le interesa el centro”.

Sobre si será él quien lidere la candidatura de centro que representa Ciudadanos en 2022, Marín tampoco ha sido claro. No ha respondido cuando ha sido preguntado por si sentía el respaldo de su partido, pero ha afirmado que su preocupación es “que los andaluces” no lo respalden. “Hay mucha vida fuera de la política”, ha sentenciado el vicepresidente de la Junta.