Juan Marín asegura que su futuro "no le preocupa" y que ha recibido ofertas del PP y "de más gente"

El vicepresidente de la Junta en funciones, Juan Marín, ha asegurado este viernes que ha recibido ofertas de continuidad por parte del presidente andaluz, Juanma Moreno, y de la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, "y de más gente", pero insiste en que "mi etapa política ha finalizado". Sobre su futuro próximo, el ex coordinador de Ciudadanos asegura que no ha tomado ninguna decisión y es "lo que menos me preocupa ahora".

Marín anunció su dimisión como coordinador andaluz en la noche electoral, después de que Ciudadanos pasara de contar con 21 diputados en el Parlamento de Andalucía y gobernar en coalición a quedarse sin escaños. En declaraciones a los medios de comunicación en Jerez de la Frontera, el vicepresidente andaluz en funciones ha reiterado que "mi etapa al frente de Ciudadanos, lo dije la noche electoral, ha finalizado", al igual que ha dado por concluida su labor como vicepresidente andaluz por cuanto "los andaluces decidieron otro gobierno y eso hay que respetarlo".

Sobre la posibilidad de que algunos de los consejeros de Ciudadanos repita en el nuevo gobierno de Juanma Moreno, ha afirmado que apoyaría esa decisión ya que quiere "a los mejores" gobernando en Andalucía. "Creo que el presidente tiene que elegir a los mejores para dirigir el futuro gobierno, queda mucho trabajo que hacer con la incertidumbre actual y confío en que hará el mejor gobierno posible", ha apostillado.

En ese sentido, ha señalado que en estos momentos, tanto él como sus consejeros están trabajando para hacer un relevo con el nuevo gobierno "de la manera que hay que hacerlo", en referencia a su llegada hace tres años y medio cuando se encontraron, ha lamentado, "un pen drive prácticamente sin información".

Sobre su sucesor en Andalucía, Marín ha asegurado no saber nada al respecto y ha añadido que es la ejecutiva nacional de Ciudadanos quién tendrá que designar un nuevo coordinador autonómico.