Juan Marín entona el canto del agravio

Todas las comunidades gobernadas por el PP criticaron ayer el reparto del fondo React-EU decidido por el Ministerio de Hacienda. En Galicia, donde los populares tienen mayoría absoluta, fue Alberto Núñez Feijóo quien criticó al Ejecutivo central: “Llueve sobre mojado”. En Madrid y Castilla y León, donde gobierna una coalición entre PP y Ciudadanos, fueron los presidentes, ambos populares, quienes cargaron contra Hacienda, con Isabel Díaz Ayuso como punta de lanza: “van contra los madrileños”. En Murcia se repite el reparto de poder, pero fue el consejero de Hacienda, del PP, quien hizo la crítica.

En Andalucía, la comunidad más beneficiada por el reparto de estos 10.000 millones de euros, no fue un militante del PP quien atizó al Gobierno central, sino Juan Marín, de Ciudadanos, quien acusó a Ejecutivo de Sánchez de “robar” parte del dinero que, en su opinión, corresponde a los andaluces para “pagar favores políticos” a sus socios en el Congreso.

Marín se mostró muy insatisfecho tras conocerse que a Andalucía llegarán 1.881 millones de este fondo, pensado para reforzar los servicios básicos y sostener a los sectores económicos afectados por la pandemia. Según su tesis, a Andalucía deberían llegar 1.400 millones más, es decir, un tercio del total, lo que provocaría unas críticas aún mayores de sus socios del PP en el resto de comunidades.

El cálculo de Marín es que Andalucía debe recibir un 32% del fondo, ya que es el que correspondería a la comunidad si los criterios a emplear son PIB per cápita, tasa de paro y población. Son las variables que tuvo en cuenta la UE para repartir el fondo Next Generation entre los países miembros y ese es el mantra que el Gobierno andaluz repite en cada distribución de dinero que llega desde La Moncloa.

Este canto al agravio, heredado de tiempos socialistas, es la última sintonía de una canción que la Junta lleva entonando casi desde el inicio de la pandemia, pero que a veces chirría. Se notó cuando su compañero de gabinete y portavoz de la Junta, Elías Bendodo, aludió a otro fondo que está por venir, la edición de 2021 del dinero que el Gobierno central envía para hacer frente a la pandemia y que el año próximo servirá para atajar el déficit autonómico y contará con 13.500 millones de euros.

Según explicó el consejero de Presidencia, su aspiración es que lleguen a Andalucía 2.800 de esos millones –“y de ahí no nos vamos a mover”–, aunque son pesimistas, ya que Montero no ha contestado a Juan Bravo la carta enviada hace una semana para pedirle información al respecto. Bendodo no explicó qué criterios utiliza para su cálculo, pero esa cantidad se corresponde con el 20,7% del montante total. Es más que el 18,8% del fondo React EU anunciado el lunes por Hacienda, pero menos que ese 32% al que aludió Marín.

“Si el Gobierno de España hubiera creado criterios objetivos y evaluables, nadie se quejaría”, aseguró ayer Marín, que aseguró que el reparto actual de fondos va en contra de la “convergencia”. “Los ocho millones y medio de andaluces no merecemos maltrato”, le acompañó su compañero, que aseguró que 2021 “no puede ser otro año de castigo del Gobierno socialcomunista”. Con estas palabras, Bendodo se refería al reparto del primer fondo Covid, del cual llegó a Andalucía un 13,7%, muy por debajo del peso poblacional de la comunidad, que está en torno al 18%.

“Son 700 millones que nos birlaron y con los que podíamos haber acabado el hospital militar de Sevilla o el de la Costa del Sol”, se quejó Bendodo. La mayor parte de aquella transferencia, que en total ascendía a 16.000 millones, fue para la Comunidad de Madrid, ya que el principal criterio para su reparto fue la incidencia de la pandemia en la primera ola.