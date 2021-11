Juan Marín descarta una integración con el PP en un congreso que le recibe por la puerta grande

En plena comunión. Fundidos, indistinguibles. A los congresos de los partidos se invitan a líderes empresariales, sindicales y a dirigentes de otras formaciones políticas, pero a Juan Marín, presidente de Ciudadanos, y vicepresidente de la Junta le han recibido con sofá. Marín y Elías Bendodo han protagonizado la apertura del congreso regional del PP, en Granada, con una entrevista del segundo al primero, cada uno sentado en un sofá blanco y ante todos los delegados del plenario. Tanto le ha preguntado Bendodo a Marín, Elías a Juan, por qué se llevan tan bien en el seno del Gobierno andaluz, que los periodistas han preguntado al de Ciudadanos si esta acogida significa el inicio de una convergencia para las listas de las elecciones autonómicas. La respuesta es no.

A la vez, los críticos de Marín comenzaban a mover por las redes el artículo 124 del estatuto de Ciudadanos que considera una infracción grave participar en actos de propaganda "o cualquier otra forma de colaboración con otros partidos políticos" cuando ambos concurran a las mismas elecciones.

Juan Marín es uno de los protagonistas de este congreso del PP de Granada que ha comenzado este viernes. El líder de Ciudadanos llega al cónclave después de haber señalado a la dirección nacional del PP como cooperadora de la filtración de un audio en la que fue grabado mientras sostenía que sería una "estupidez" aprobar un Presupuesto para 2022. Marín va a coincidir en Granada con Fran Hervías, ex secretario de Organización de Ciudadanos, ahora afiliado del PP de Sevilla y asesor del número dos del partido, Teodoro García Egea. Marín ha mantenido que, de algún modo u otro, Hervías estaba tras la filtración que ha dado al traste con el proyecto de Presupuestos de la Junta.

No habría convergencia de Ciudadanos con el PP en Andalucía, al menos, hasta después de las elecciones. Marín ha explicado que espera que pronto se convoquen las primarias en su partido para que él salga elegido candidato. Ante Bendodo, en esa escena de sofá, ha dicho que "si alguien mirase por una cerradura los Consejos de Gobierno no sabría qué consejeros son del PP y cuáles de Ciudadanos". Tan bien que se llevan. Y, en efecto, una de las críticas que se le ha hecho a los naranjas es que no han sabido distinguirse dentro del Gobierno andaluz.

Marín ha sostenido, después, que Ciudadanos es un partido "liberal" y el PP, "conservador", y que ambos irán en listas distintas a las próximas elecciones andaluzas. Más allá del matiz, en efecto, es complicado apreciar las diferencias. Y es que, en cierto modo, Marín vuelve a una de sus casas políticas, ya que en 1979 cerró la lista de Alianza Popular en las elecciones al Ayuntamiento de Sanlúcar.