Juan Marín optará a ser candidato de Ciudadanos en las próximas elecciones andaluzas

En teoría, faltan casi dos años para las próximas elecciones andaluzas, pero el movimiento interno en los partidos no cesa y ahora es Juan Marín quien confirma que quiere seguir al frente de Ciudadanos una legislatura más. El vicepresidente de la Junta y líder andaluz de los naranjas ha anunciado que su voluntad es volver a ser cabeza de lista por su partido en los próximos comicios.

Hace sólo unas semanas que Juan Marín había admitido en una entrevista en Europa Press que no tenía tomada aún la decisión sobre su futuro. Y sólo un par de días después de la visita de Inés Arrimadas a Sevilla el político gaditano se ha postulado a pesar de la lejanía de las urnas. Los procesos de primarias para elegir a los candidatos en Ciudadanos se convocan cuando se acerca la convocatoria electoral, por lo que llama la atención el anuncio de Marín.

Además, el vicepresidente de la Junta también ha asegurado que su partido concurrirá en solitario a los comicios. Acaba así con los rumores sobre una posible coalición con el PP en Andalucía tras varias semanas con conjeturas al respecto después de que él, en un acto en Málaga, no descartase la posibilidad de ir en una lista conjunta con sus socios del Gobierno regional. "Ciudadanos es un partido diferente a PP y PSOE", ha dicho Marín a ese respecto .

Este anuncio no significa que el proceso de elección de candidatos vaya a acelerarse, como ha admitido Marín, pero "cuando llegue el momento" él participará en las primarias. No está claro si tendrá candidatura contraria, pero Ciudadanos pasa por un momento orgánico complejo. La figura de Rocío Ruiz, diputada por Huelva y consejera de Igualdad, ha salido a la palestra más de una vez. Arrimadas, en su visita reciente a Sevilla, optó por no pronunciarse al respecto y no respaldó ningún posible candidato.

"Aspiro cuando lleguen las elecciones, si hay primarias intentaré ser candidato. Lo decidirá la militancia. Ciudadanos es un partido democrático a nivel interno y la militancia lo dirá", ha indicado Marín, según recoge Europa Press. Tras señalar que como coordinador autonómico de Cs, como parte de la Ejecutiva y vicepresidente de la Junta, se siente "respaldado" por el partido, ha señalado que desde la bajada que sufrió el partido en noviembre de 2019, las encuestas muestran que "está en permanente crecimiento".

"Somos un partido de centro liberal y progresista. Ser de Cs es difícil porque tienes que anteponer de verdad el interés de la gente", ha destacado, teniendo en cuenta que busca "ser útil para los andaluces" y no está en "ningún bloque de derecha ni izquierda".