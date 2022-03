Juan Marín: "A ver si el PP puede mantener su moderación tras el pacto con Vox en Castilla y León"

Juan Marín (Sanlúcar de Barrameda, 1962) encara su cuarto año como vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Regeneración y Administración Local. Además está a punto de cumplir siete años como parlamentario andaluz, ya que fue en responsable de la irrupción de Ciudadanos en las elecciones de marzo de 2015. Su voluntad es seguir otros cuatro años más y hacerlo como cara visible del partido naranja, que pasa por un mal momento en los sondeos que Marín combate con su habitual optimismo.

–Hace un par de meses las elecciones parecían inminentes, pero ahora se antojan en otoño, cuando tocan.

–Yo siempre dije que íbamos a acabar el primer periodo de sesiones y que después habría elecciones. Y el presidente también. Pero no nos creen.

–¿Qué queda en su consejería por hacer hasta entonces?

–Para empezar, todo el despliegue de los fondos europeos. El decreto de los apartamentos turísticos y las viviendas con fines turísticos. En Justicia se están licitando proyectos como la Ciudad de la Justicia de Cádiz y Jaén. Nos queda muchísimo trabajo que hacer en regeneración, con el código de buen gobierno y los informes de auditoría para la reducción de entes instrumentales.

–¿Cómo van esos informes? La legislatura está en su recta final y se les agota el tiempo.

–37 años de chiringuitos no se desmontan en dos días. Y menos con una pandemia de por medio. Y hay que hacerlo con todas las garantías jurídicas. Después de realizar algunas auditorías, ahora se pone en marcha un plan de acción para reducir esos entes en base a los informes que tenemos a nivel de personal, financiero, de eficacia… Yo liquidé la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir y tardé ocho años. Y eran 400 trabajadores. Imagínese todo lo que ha montado el PSOE durante cuatro décadas.

–Les hace falta otra legislatura.

–Y a lo mejor hasta más

–Como consejero de Regeneración, ¿qué le parece que una de las universidades privadas que está impulsando la Junta tenga su origen en una empresa fundada por Javier Imbroda?

–Javier Imbroda no tiene ninguna vinculación con ninguna empresa que esté montando ninguna universidad privada en Andalucía. En Andalucía faltan universidades privadas.

–¿Es estético que sea Imbroda quien fundase la empresa, aunque ya no tenga participaciones?

–¿Javier Imbroda tiene alguna vinculación?

–No le estoy preguntando eso.

–Cualquier empresa puede optar a un concurso público o presentar cualquier proyecto.

–¿Es consecuente esta polémica con una apuesta por la regeneración política?

–Claro. ¿Se está cometiendo alguna irregularidad?

–Pero puede haber un problema de higiene democrática.

–¿Una empresa en la que haya podido estar yo está condenada durante el resto de su vida a no poder presentarse a un concurso público? Javier Imbroda no está vinculado a ninguna universidad. Es más, el acto de generosidad de Imbroda ha sido dejarlo todo para dedicarse a esto.

–El único Gobierno de PP y Cs que sigue vivo desde 2018 es el suyo. ¿Esto cómo se hace?

–Siendo leal, trabajando y cumpliendo con los compromisos. Y en nuestro caso, las políticas que hemos hecho desde Ciudadanos son las que han transformado a Andalucía en estos tres años.

–¿Las de Ciudadanos y no las del PP?

–Yo hablo de la parte económica. Empleo lo llevamos nosotros, Economía y Empresas lo llevamos nosotros, Turismo lo llevamos nosotros, Justicia lo llevamos nosotros. Hay una parte muy importante económica y de empleo que era el principal objetivo de los andaluces y la hemos desarrollado con políticas liberales. El PP en otras materias también ha hecho un magnífico trabajo. La suma es que hoy Andalucía es el motor económico de España.

–¿Y por qué en el resto de territorios han fracasado estos acuerdos?

–Porque aquí hay dos personas comprometidas. Juanma Moreno y yo tenemos palabra y la cumplimos. En otros territorios no se cumple. Todavía tienen que explicar algunos por qué han adelantado elecciones.

–¿Han aprendido a lección de no adelantar elecciones sin un motivo de peso?

–La ha aprendido el PP. Nosotros no hemos convocado elecciones.

–¿Le preocupa que la compenetración entre PP y Cs confunda a los votantes?

–No. Los votantes saben qué significa Cs en Andalucía: estabilidad, seguridad y cumplir con la palabra. Y ser capaces de hacer las reformas que durante 40 años se han hecho en Andalucía. No hay ningún andaluz que diga que yo no he cumplido con mi palabra. Que un político me diga que va a hacer algo y que lo haga, es primordial.

–¿Y eso de qué le sirve a un votante de centroderecha para elegir entre el PP y Cs?

–Un votante de centro vota a ciudadanos.

–¿De centroderecha no?

–Puede votar a Ciudadanos o puede votar al PP. O se está a la derecha, o se está a la izquierda o se está en el centro. El centro se ha vuelto muy goloso desde que Cs está en el escenario político. Hasta ahora, el PP hacía políticas conservadoras, el PSOE hacía políticas socialistas. Y ahora todo el mundo quiere ser como Juan Marín.

–¿Si eso es así, por qué las encuestas le dan tan pocos escaños al partido de Juan Marín?

–Porque esas fuerzas políticas tradicionales, que además tienen la estructura que tienen, se quieren adueñar de ese espacio. Y confunden al electorado. Eso tiene que ver mucho con la demagogia, el populismo y otras cuestiones que, hasta ahora, no surgían. El bipartidismo siempre se ha encargado de eliminar al centro.

La posibilidad de unas listas conjuntas de PP y Cs

–¿Una forma de eliminar al centro sería ir en unas listas conjuntas con usted?

–No.

–¿Existe esa posibilidad?

–No

–¿Lo ha hablado con el presidente?

–No

–Moreno ha dejado la puerta abierta. ¿La cierra usted?

–Es su opinión Yo me presentaré a las elecciones como candidato por Ciudadanos Andalucía. Creo en un gobierno de coalición, porque ha funcionado. Pero somos dos fuerzas políticas que suman.

–¿Hay gente en Ciudadanos que se está planteando irse al PP?

–No lo sé. Yo no, desde luego. Sé que hay gente del PP que son candidatos nuestros en Huelva o alcaldes en Jaén. Pero de eso no se habla.

–Eso pasó hace cuatro años. La situación es distinta.

–Cada uno es libre de ir donde le apetezca. No estamos ahora mismo en esa situación. Ya hemos visto cómo le ha salido a Teodoro García Egea y a Pablo Casado ese juego. Ahora sólo le queda pactar con la extrema derecha. Seguro que eso está muy bien para su electorado.

–Ya pactaron aquí en 2018

–Aquí llegaron a acuerdos, pero no están en el Gobierno. La situación cambia mucho entre estar en la oposición y llegar a acuerdos y entrar en el gobierno y gestionar esos acuerdos.

El efecto de las elecciones en Castilla y León

–¿Cómo cree que va a repercutir el acuerdo de PP y Vox en Castilla y León?

–En Andalucía nada. Pero en Castilla y León van a echar mucho de menos a Ciudadanos porque, entre otras cosas, el PP se va a tener que someter a las políticas de extrema derecha. A ver qué decisiones van tomando en el corto plazo y si el PP mantiene esa posición más moderada.

–¿Eso no afecta a Juanma Moreno?

–El PP ha dejado claro que cada comunidad es un mundo. Tanto Juanma como yo hemos conseguido aislarnos para mantener el Gobierno de coalición.

–Con el horizonte de elecciones en otoño, ¿las políticas de Vox en el Gobierno de Castilla y León pueden ahuyentar al votante andaluz?

–Las decisiones son compartidas en un gobierno coalición, uno no lleva una parte y el otro otra. Aunque después cada uno tenga responsabilidades en sus áreas, hay que consensuar las políticas en el Consejo de Gobierno. PP y Vox serán cómplices de cualquier decisión en Castilla y León. Si no, no funcionará el Gobierno.

–Y esas decisiones serán distintas que las que se toman aquí.

–Totalmente

–¿Esa diferencia no puede perjudicar al Gobierno andaluz?

–A Ciudadanos desde luego que no. Al PP le puede pasar mayor factura. Nosotros no vamos a gobernar con Vox. El PP no quería ese acuerdo, pero ha tenido que sucumbir a la presión y poner en marcha un gobierno con la extrema derecha. Va a ser negativo para Castilla y León y sus ciudadanos. Y no se van a poder mantener las políticas liberales y de centro que se desarrollan en Andalucía y que tienen que ver con la realidad de los ciudadanos y no sólo con los posicionamientos ideológicos y populistas de Vox.

–¿Aceptaría ir en listas conjuntas si es la garantía para parar eso?

–Nosotros iremos con nuestras siglas. Juanma Moreno lo ha dicho, apostamos por un Gobierno de coalición en el que podamos seguir poniendo en práctica las reformas que nos quedan por hacer.

–¿Y si Vox quiere entrar en el Gobierno andaluz después de las elecciones?

–No se lo voy a permitir. Si los andaluces me dan su confianza, Vox no va a entrar en el Gobierno. Aquí no van a liar la que están liando por ahí. Yo confío en los andaluces y sé que me van a seguir dando su apoyo, Vox no va a entrar.

–¿Si no tiene esa fuerza, propondrá una gran coalición de PP y PSOE?

–Estoy convencido de que PP y Cs vamos a sumar lo suficiente en las próximas elecciones. Los andaluces están contentos con este gobierno, ¿Por qué van a votar otra cosa? ¿Porque lo digan los sondeos? Al PP le daban mayoría absoluta en Castilla y León. A mí me daban cero y conseguí nueve. Después me daban 14 y conseguí 21. Iba a haber una mayoría del PSOE y resulta que Susana Díaz se fue a la oposición y ahora está de senadora y en un reality show en televisión.

–¿Ha notado una mejoría en Ciudadanos en los últimos meses?

–En los últimos meses ha habido unas elecciones en Castilla y León y, después, una guerra en Ucrania. La incertidumbre es brutal. Si no hay más elecciones de aquí a noviembre tendremos tiempo de trabajar y explicarle a los andaluces cómo han contribuido Juan Marín y Cs a la estabilidad y el progreso de Andalucía. Si mañana Sánchez le da al botón de las elecciones porque le interesa porque el PP está en horas bajas, el escenario vuelve a cambiar.

Los críticos de Ciudadanos y sus quejas

–La necesidad de divulgar lo que hace Ciudadanos desde el Gobierno es una queja que he escuchado a sus críticos

–¿Y por qué no lo hacían ellos? La comunicación interna y externa de una formación política y el trabajo que se hace en un Gobierno hay que hacerla mejor.

–La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, dijo hace unas semanas que no había comunicación en Ciudadanos.

–¿Dónde?

–En los órganos del partido

–Yo soy el coordinador autonómico. Y eso me tendría que haber llegado a mí, que me reúno con ella todos los martes. Rocío Ruiz querrá decir lo mismo que digo yo, que hemos fallado en la comunicación. Si la gente no se ha enterado que Andalucía crece más que nadie en España y que la Consejería de Economía la gestiona Ciudadanos, hay un problema de comunicación.

–¿No ha hecho nada para solucionarlo?

–Intentamos explicarlo, pero son los medios de comunicación deben ser el altavoz para que la gente se entere.

–¿Cómo le sentaron los tuits de miembros de su grupo por criticar a Pablo Casado?

–Demuestran una falta de conocimiento absoluto. Cuando mando un mensaje de esas características sigo unas líneas de comunicación con la dirección nacional del partido. Aunque también pienso lo que dije. No sé qué pensaran ahora los que publicaron esos tuits.

–¿Les ha preguntado?

–No. Con los problemas que yo tengo que resolver para todos los andaluces, si me preocupara de las tonterías internas de mi partido, que son anécdotas, no tendría tiempo para trabajar.

–¿Cuándo se elegirán los cabezas de lista provinciales?

–Cuando se convoquen las elecciones

–¿La crisis del PP le beneficia?

–Yo espero que el PP resuelva su crisis igual que yo intento resolver las que hemos tenido nosotros. Mira el PSOE, entre Susana Díaz y Juan Espadas la que se lio. En Podemos son sabemos ni qué diputados hay en cada grupo. Parece que los partidos están permanentemente en crisis y es importante que se resuelva. A la sociedad le interesa que los partidos políticos estén fuertes para defender los intereses de los ciudadanos. Pero los partidos políticos se preocupan más por sus problemas internos que de los problemas que tienen los andaluces. Y a eso no estoy dispuesto. Si eso significa perder escaños y tener que irme a mi casa, pues me voy.

–Entonces no cree que Cs pueda mejorar sus expectativas por la crisis del PP

–Vengo del mundo de la competición. A mí me gusta competir con los mejores, no me gusta que mi adversario esté lesionado. No quiero que ningún partido tenga crisis. Quiero que los partidos estén preparados en las elecciones para decirles a los andaluces lo que quieren hacer. Y que después lo cumplan.

–¿Se arrepiente de haber sumado sus votos con Vox?

–Yo he sumado con Vox y con el PSOE.

–La investidura de Juanma Moreno y que Marta Bosquet sea presidenta del Parlamento sólo pudo hacerse con un acuerdo a dos bandas entre PP, Cs y Vox.

–¿Se arrepiente Pedro Sánchez de sumar con Vox para tener las manos libres para la gestión de los fondos europeos de recuperación? Estamos hablando de sumas de votos en el juego parlamentario. No tengo ningún acuerdo firmado con Vox.

–Durante la legislatura, la mayoría era la que tenían PP, Ciudadanos y Vox. Hay acuerdos de Presupuestos.

–Lo de que Vox ha terminado con el Gobierno andaluz es mentira. Cuando bajamos los impuestos y Vox lo apoya, yo encantado. Lo de Vox es una puesta en escena porque a Vox le interesan elecciones.