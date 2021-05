El actual alcalde de Sevilla, Juan Espadas (54 años), compite en las elecciones primarias del PSOE para ser el próximo candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía. Prefiere hablar de proyectos, y no de personas, y dice que el suyo significa una renovación necesaria para recuperar el Gobierno autonómico, en el que se reunifica la militancia, con un enfoque más municipalista y un estilo diferente de hacer política, de búsqueda de acuerdos y de consenso con la izquierda.

–¿Por qué se presenta a las primarias?

–Lo hago después de un proceso de reflexión personal y con los compañeros de las distintas agrupaciones, analizando las circunstancias políticas que vive Andalucía y cuál sería el mejor proyecto para intentar recuperar el gobierno de la Junta. Las primarias son un paso en la dirección para recuperar el gobierno andaluz, no simplemente un proceso orgánico. Estamos viendo la consolidación de la derecha y ahora más que nunca los socialistas tenemos la responsabilidad de impedir que la extrema derecha gobierne.

–¿Por qué cree que es mejor candidato que Susana Díaz?

–Me gusta hablar de un proyecto nuevo más que de una candidatura personalista. Mi candidatura refleja un proceso nuevo de unidad del partido que creo que no cabe en las otras, de compañeros que antes estuvieron defendiendo a compañeros en otros procesos y que ahora están en esta iniciativa pensando en un proyecto que pueda generar el cambio y la renovación suficiente para atraer a los ciudadanos. Una clave de diferenciación de mi candidatura es la municipalista, quiero plantear un gobierno regional nuevo que sea más sensible a la realidad de los andaluces en su territorio, que tenga acento con prioridades de inversión y problemáticas muy concretas en cada comarca diferenciada. Hay que hablar mucho más con los alcaldes y alcaldesas, algo que no se ha hecho con anterioridad, y poner a los ayuntamientos en clave de la estrategia regional.

"En algún caso está habiendo una utilización de los perfiles en los que se habla exclusivamente de una candidatura”

–Usted se refiere a los más de 400 alcaldes que tiene el PSOE como una red estratégica para renovar el proyecto, pero el partido tiene un problema enquistado desde hace años con el voto urbano que no consigue atraer.

–Eso ha ido cambiando, y pongo el ejemplo de Sevilla, Jerez, Huelva o Jaén, pero es cierto que hay muchos núcleos donde nos es difícil penetrar porque creo no hemos dado con proyectos o personas capaces de generar confianza en los ciudadanos. En lo local el proyecto tiene que ir mucho más allá de las siglas, es la persona quien consigue ser determinante para tener la confianza de los ciudadanos.

–En una comunidad autónoma con tantos recelos entre ciudades, particularmente hacia la capital, ¿no teme que ser alcalde de Sevilla le pueda restar apoyos?

–Creo que la procedencia o cuál fue la responsabilidad anterior no deben ser determinantes. Lo que hay que pedir a un candidato es que tenga un proyecto regional, que tenga Andalucía en la cabeza. Uno de los problemas es querer discriminar inversiones o hacer sobrepeso del papel de unas provincias sobre otras. Andalucía es muy extensa y necesita todavía de mucho reequilibrio territorial, de mucha inversión que sea capaz de sacar todo el potencial de sus provincias, pensando en clave global. Tenemos que superar los localismos, yo he trabajado para ello desde el Ayuntamiento de Sevilla con el de Málaga, debemos aliar territorios y no confrontarlos, ese es el potencial de Andalucía en el conjunto del Estado.

–En ese proceso de análisis antes de decidir presentarse también contó con la dirección federal. Se le considera el candidato de Ferraz.

–Pero eso no es así para nada. Otra cosa es que a mí, como a otros muchos compañeros de partido, la dirección federal nos haya preguntado nuestra opinión sobre el proceso a seguir en Andalucía, y siempre dije que debía ser generado desde aquí y no impuesto por la ejecutiva federal. Y Ferraz ha respetado rigurosamente que sea así.

–En anteriores procesos de primarias, los aspirantes que no pertenecían al aparato se quejaron de falta de neutralidad de la dirección regional. ¿La está habiendo ahora?

–Creo que habría que revisar algunas cuestiones sobre qué ocurre en el periodo desde que se abre el proceso hasta que se proclaman a los candidatos, en el que estamos ahora, porque se da una situación de desequilibrio y parece que una candidatura es de la dirección regional y otras de candidatos de base. La estructura regional sigue teniendo un aparato que difícilmente parece que deja de utilizar. Lo que hay que pedir a la dirección regional es que sea garante de un proceso ecuánime y equilibrado.

–¿No lo está siendo?

–En algún caso está habiendo una utilización de los perfiles en redes sociales en los que durante muchos días se habla exclusivamente de una candidatura y no de las otras. Pero para mí, lo más importante ahora mismo es que se trata de decidir entre continuidad o renovación y cambio, y eso no es tanto una cuestión de personas como de proyectos.

–PSOE, Unidas Podemos, el nuevo partido de Teresa Rodríguez, la posible irrupción de Más País tras su éxito en Madrid. ¿La fragmentación de la izquierda no es un hándicap para su proyecto de recuperar Andalucía?

–La fragmentación lleva a que haya voto que no se vea representado en el Parlamento. Al margen de que haya distintas formaciones, tenemos que intentar que, si los ciudadanos eligen mayoritariamente fuerzas de izquierdas, hay que ponerse de acuerdo para gobernar. Por lo tanto, hay que dejar a un lado enemistades personales y planteamientos más radicales para buscar un punto de equilibrio y que haya un gobierno de progreso en Andalucía. Ahora mismo estamos en una circunstancia extrema, ¿qué defendemos, progreso o retroceso? Hoy, en el momento de esta entrevista, estamos defendiendo que 13 menores puedan ser acogidos en esta comunidad autónoma frente a un país que ha puesto en riesgo sus vidas. Y el partido que tiene las llaves del Gobierno de Andalucía, que es Vox, los ha recibido diciendo que son soldados que invaden nuestro país. Ése es el escenario político en el que estamos, y o el PSOE tiene opciones, o estaremos en una Andalucía peor que la que nos hemos encontrado.