Espadas activa su gira andaluza en busca de apoyos para las primarias del PSOE

El anuncio oficial de que se presentará a las primarias para liderar el PSOE andaluz aún no lo ha hecho, pero Juan Espadas ha iniciado ya su particular campaña por Andalucía para sondear a la militancia y recabar los apoyos que necesita para dar ese paso en firme. Una carrera en la que le lleva ventaja quien será su rival si no hay cambios de última hora, Susana Díaz.

Precisamente los dos socialistas han coincidido en la mañana de este jueves en una gira por Cádiz. Espadas ha acompañado a la alcaldesa de Jerez de la Frontera en un acto, una conferencia nacional sobre el sector ecuestre, y la actual secretaria general del PSOE andaluz ha participado en un encuetro en El Bosque, para luego seguir hasta Olvera y Prado del Rey. Según fuentes socialistas, el apoyo a Espadas en esta provincia sería en estos momentos mayoritario, de casi el 80%.

Tanto en Cádiz como en Málaga, también en Córdoba, se han articulado ya grupos de apoyo a Espadas que siguen sumando adhesiones en las redes sociales. Dentro de esta particular gira se encuadra también la presencia del alcalde de Sevilla en Málaga en Semana Santa, una visita cofrade el Viernes Santo con una carga política importante y en la que estuvo acompañado por el portavoz socialista en el Ayuntamiento malagueño, Daniel Pérez.

Ambas provincias son claves orgánicamente y, en el caso de Cádiz, especialmente complicada por las facciones que conviven y dificultan el puzzle socialista. En Málaga la dirección provincial encabezada por José Luis Ruiz Espejo estaba alineada con Díaz. Y en Cádiz todos han empezado a girar a favor del cambio en la cúpula regional: tanto los pizarristas del clan de Alcalá como los romanistas, que fueron apoyo esencial para Susana Díaz. Esa semana sorprendió de hecho que el alcalde de Chiclana, José María Román, asegurase que la secretaria provincial gadiana, Irene García, estaba al cien por cien a favor de Espadas.

Mientras hay militantes y secretarios provinciales que siguen jugando a las dos barajas en este proceso precongresual, algo sí está claro: ya no hay marcha atrás para Juan Espadas. Su gira seguirá en las próximas semanas por otras provincias para ir tomando al temperatura antes de hacer oficial lo oficioso.

Espadas, no obstante, lleva semanas en contacto con militantes de toda Andalucía, aunque hasta ahora no han trascendido los encuentros presenciales. Y está sopesando cuál es el momento para anunciar su candidatura. Al parecder, estaría esperando a que se celebraran las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo.

Aunque desde Ferraz se insiste en que el calendario se mantiene y las primarias no serán hasta diciembre, descartando de momento el adelanto del proceso que se reclama desde los sectores críticos, Espadas necesita reforzarse en la estructura interna del partido, que no controlaba hasta ahora. Y eso justifica el inicio de esta campaña por Andalucía. Su primera batalla va a ser interna y ya ha empezado a librarse.