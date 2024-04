Juan Espadas: "El actual modelo de financiación es obsoleto e injusto para Andalucía"

El secretario general del PSOE de Andalucía y portavoz socialista en el Senado, Juan Espadas, ha subrayado este sábado, en una entrevista realizada en el programa Parlamento en el canal 24H de TVE, la necesidad de que se aborde un nuevo modelo de financiación autonómica ya que el actual ha quedado "obsoleto y es injusto" para Andalucía.

"No caben posiciones egoístas, que no busquen un acuerdo o que no intenten acercar posturas porque si no hay acuerdo entre todos, no va a haber un nuevo modelo de financiación", ha señalado, apostillando que "esto lo tiene que entender Aragonès, que él no va a tener un modelo de financiación para él solo y exclusivamente sin que los demás también lo tengamos".

Juan Espadas ha insistido en que Andalucía "sigue necesitando un modelo de financiación al estar infrafinanciada", advirtiendo de que la diferencia entre antes y ahora es que "en estos cinco años el Gobierno de España ha compensado a Andalucía con muchos más recursos económicos al tener un modelo injusto".

"Quiero que trabajemos en la búsqueda de un acuerdo entre el PP y el PSOE, pudiendo permitir así también un acuerdo con el conjunto de comunidades. He propuesto que el Senado sea una cámara en donde allanemos esas diferencias, pero el presidente de la Junta, Juanma Moreno, me ha dicho que no".

Tras recordar que Andalucía ya cuenta con una posición acordada en el Parlamento en la materia, Espadas ha insistido en la necesidad de un nuevo modelo al haber quedado el actual "absolutamente obsoleto y ser claramente injusto para algunas comunidades autónomas, como Andalucía".

En este sentido, ha señalado que el problema es que no se llega a un acuerdo entre el conjunto de las comunidades autónomas y el Gobierno de España para ver cuál sería el modelo de financiación "justo y equilibrado, que tuviera en cuenta los diferentes factores"