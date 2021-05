Juan Espadas confirma que disputará a Susana Díaz las primarias del PSOE andaluz

Juan Espadas ha confirmado este jueves lo que ya había adelantado en privado y disputará a Susana Díaz las primarias para elegir al candidato socialista a la Presidencia de la Junta. El alcalde de Sevilla había dejado claro que no se postularía hasta que el proceso no comenzase de forma oficial, pero la petición de la Ejecutiva regional a instancias de la propia Díaz ha desatascado el proceso.

Espadas no tiene intención, por el momento, de abandonar la Alcaldía de Sevilla y no lo hará hasta que no se convoquen las elecciones autonómicas. Están previstas para finales de 2022 y, pese al temblor político provocado por las madrileñas del pasado martes, el presidente Juanma Moreno no tiene intención de adelantar los comicios.

El regidor hispalense ha mostrado su disposición a trabajar en "un gran proyecto municipalista" que sirva como "revulsivo" de Andalucía. "Pueden contar conmigo", ha dicho Espadas, que ya mostró esta misma disposición al propio Pedro Sánchez hace unos meses, aunque con la condición de esperar a que se iniciase el proceso. "Gracias por haber tenido algunos la paciencia de esperar a que esta decisión se produjera", ha señalado.

Espadas, abogado de profesión, cuenta con el apoyo de la dirección federal y también de los críticos andaluces con Susana Díaz, que se han aglutinado en torno al regidor pese a las diferencias que hay entre las distintas familias. En Semana Santa el primer edil sevillano comenzó su propia gira, marcada por encuentros institucionales en la mayoría de provincias andaluzas. Este jueves ha estado en Alcalá de Guadaíra con la alcaldesa de la localidad y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Allí ha señalado que los compañeros del partido le van a tener siempre "a disposición de construir, de escuchar" y de convertir los proyectos políticos que los socialistas están desarrollando en los municipios "en el gran proyecto regional de Andalucía". Ha defendido "que se escuche la voz de lo local y las necesidades de los ciudadanos".

Espadas ha defendido que las primarias, que se convocarán de forma oficial esta tarde en la Ejecutiva federal, son el revulsivo que necesita el partido y ha mostrado su satisfacción por que "se escuche a la militancia" y al debate que se lleva produciendo semanas en las agrupaciones socialistas. En lo que ha parecido una respuesta a la propia Susana Díaz, Espadas ha opinado que las primarias "no generan ruido, generan ilusión".