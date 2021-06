Juan Espadas reprocha a Susana Díaz que el PSOE haya desatendido a muchos sectores

"Y en eso te digo, Susana, que también hemos estado desatendido por el partido". Juan Espadas no sólo ha criticado al Gobierno de Juanma Moreno, lo que entra dentro del guion; también ha afeado a Díaz, secretaria general del PSOE de Andalucía y ex presidenta de la Junta, que no haya atendido a las demandas de los alcaldes para hacer frente, en su campo, a los gastos de la pandemia o que no haya escuchado lo suficiente a los colectivos de sanitarios. Espadas, alcalde de Sevilla, el municipio más grande que gobiernan los socialistas en España, ha dicho en el debate que la dirección socialista nunca los ha llamado durante la pandemia del Covid. Y no sólo ha nombrado a los alcaldes, sino a sanitarios, educadores, profesionales e, incluso, la UGT, el sindicato hermano del PSOE.

"A los profesionales les hemos aplaudido, pero no los hemos escuchado", le ha afeado. "No se ha escuchado ni a los nuestros", ha indicado. Díaz ha contestado que estaba allí para un debate "en positivo", por lo que ha eludido la crítica. "Insisto tanto en lo de escuchar porque creo que perdimos las elecciones de 2018 porque no escuchamos, no lo hicimos con los sanitarios, con los profesionales, con colectivos, con la UGT, es lo que me han dicho", remarcó Espadas.

El PSOE de Andalucía ha celebrado este martes el debate de las elecciones primarias en las que se elige al candidato del partido a las próximas elecciones autonómicas. Susana Díaz, secretaria general; Juan Espadas, alcalde de Sevilla, y el ex diputado Luis Ángel Hierro participan en un debate que se ha desarrollado desde la sede del partido, en la calle San Vicente.

El debate le ha salido mejor a Espadas que a Susana Díaz, que a pesar de su experiencia no termina de aprovechar estos formatos, porque o bien se pasa de acritud o, como en este caso, no llega por miedo a mostrar esa faz. La campaña de estas primarias serán de un modo distinto desde hoy.

Incluso Luis Ángel Hierro ha censurado a Susana Díaz que Andalucía y el PSOE andaluz "hayamos abandonado el patio de España". Espadas ha subrayado que el partido haya perdido la influencia tradicional que ha tenido en la dirección federal. Ante estas críticas, la periodista Eva Sáiz, que actuó de moderadora, tuvo que dar paso a Susana Díaz por alusiones. Y respondió:"Las personas más leales son las personas libres, pero para ser leal y no sumisa, tiene que ser aquí donde se tomen las decisiones". No entró al asunto, sino que aludió a una de sus ideas talismanes en la campaña: la libertad, aspecto éste que ha llegado a ser comentado por el PP de Madrid, el de Isabel Díaz Ayuso, que le ha solicitado el "copyright" en las redes sociales.

En sus primeros segundos de intervención, Susana Díaz ha enmarcado el objeto de su campaña: "El domingo decidimos qué modelo de partido queremos, y decidimos si es un partido dirigido desde Madrid o autónomo". Durante esta larga campaña, la ex presidenta de la Junta trata de emular a Pedro Sánchez en las primarias que ella perdió contra el hoy presidente del Gobierno. Ha acusado a Espadas de ser un "mando a distancia" de Madrid y de ser el candidato de Ferraz. Le ha dado rédito, en los últimos días comienza a cundir en las direcciones de los candidatos que los comicios están muy igualados, tanto que es posible una segunda vuelta. Si ninguno alcanza el próximo domingo el 50% de los votos, habría otra elección el 20 de junio entre los dos primeros.

Juan Espadas ha defendido el cambio porque el PSOE sufre un "declive electoral" desde 2008. Ha mostrado un gráfico donde se ve que desde que Susana Díaz fue presidenta de la Junta, los socialistas perdieron casi medio millón de votos. Ese es el mejor argumento de Espadas frente a Díaz, es posible que Juanma Moreno gane las próximas elecciones andaluzas, pero la ex presidenta tiene menor recorrido porque viene de gobernar durante dos legislaturas.

No obstante, quien más gana con el debate es Luis Ángel Hierro, que era casi un desconocido para los militantes más allá de la provincia de Sevilla y que ha conseguido estar en la liza e, incluso, provocar una segunda vuelta. Hierro ha criticado que Espadas "baje un día impuestos, y al siguiente, los baje". "Así -ha dicho-, no nos votan", a lo que Espadas le ha respondido que a él, alcalde de Sevilla, sí le votan sus vecinos.

El debate se ha dividido en cuatro bloques, el último de los cuales se dedicó a preguntas formuladas por los militantes. Una de éstas preguntó a Juan Espadas para que dijese algunas virtudes de Susana Díaz y algunos defectos propios. "Susana Díaz es una política de raza, su capital político es innegable, pero no representa a la renovación y lo que el partido necesita ahora es el cambio", indicó Espadas.