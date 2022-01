Juan Espadas se postula como alternativa a la "alianza tóxica" de PP y Vox en Andalucía

Juan Espadas quiere ser la alternativa a la "alianza tóxica" de PP y Vox. Con esa idea, el secretario general del PSOE andaluz ha relanzado su candidatura a la Junta en las próximas elecciones en un acto centrado en la reivindicación de la socialdemocracia y en el rechazo a la "crispación". Es la imagen que quieren dar los socialistas, que han exhibido su perfil más institucional en el mitin ante 1.200 personas en el Palacio de Congresos de Granada. El PSOE ha elegido el mismo lugar donde el PP andaluz celebró su congreso hace un par de meses para impulsar a Espadas, que ha estado arropado por Pedro Sánchez y los ministros de Sanidad y Agricultura, Carolina Darias y Luis Planas.

"Quiero liderar la salida de esta crisis", ha dicho el líder del PSOE andaluz, que ha querido contraponer las prácticas del Gobierno de Sánchez con las de Juanma Moreno, pero también con la que hizo el Ejecutivo de Mariano Rajoy en la anterior crisis económica. "Hay que marcar la diferencia", ha insistido para después recordar el buen momento electoral por el que pasa la sociademocracia en Europa. El objetivo de Espadas y Sánchez es seguir los pasos de sus compañeros europeos para desalojar al PP y Cs de San Telmo.

El éxito del ya ex alcalde de Sevilla es crucial para su futuro político, pero también para el del presidente del Gobierno. No es baladí que Sánchez haya optado por estar hoy en Granada y no en Castilla y León cuando falta menos de un mes para las elecciones autonómicas de esa comunidad. El líder socialista sabe que es muy difícil -por no decir imposible- conservar La Moncloa si el comportamiento electoral del PSOE andaluz no es óptimo. Por ese motivo Sánchez ha dedicado parte de su intervención a ensalzar algunos proyectos señeros en las ocho provincias, desde el AVE de Almería a la base logística del Ejército en Córdoba pasando por el acelerador de partículas de Granada. "Tenemos un proyecto para Andalucía", ha dicho el jefe del Ejecutivo, que también ha destacado que los recursos que el Gobierno ha enviado a la región son "un 33% mayores" que los que envió su antecesor, Mariano Rajoy.

Sánchez busca así responder a las recurrentes críticas que salen desde San Telmo y que aseguran que Andalucía sufre agravios por parte de la Administración central en favor de otras comunidades socialistas o gobernadas por los socios del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos. En esa idea ha abundado también Espadas, que cree que Juanma Moreno "prefiere la confrontación a la gestión" y lo ha explicado con la amenaza de acudir a los tribunales por el reparto de los fondos europeos que ha coordinado la dirección nacional del PP.

Espadas también ha cargado contra el presidente de la Junta por extender esa "confrontación" a los alcaldes, en una defensa de ese perfil municipalista que el dirigente socialista saca a relucir cada vez que puede. Ha hablado de retrocesos en empleo y "oportunidades para los jóvenes" y también ha esgrimido el principal argumento de oposición de los socialistas, la gestión que el Ejecutivo de Juanma Moreno hace de la sanidad pública. Según el líder socialista, el Gobierno andaluz "es incapaz de escuchar gente que le dice lo que no funciona", en referencia a la sanidad, y se ha comprometido a gestionar "de manera diferente" el SAS después de "aprender de los errores". "Lo primero es que los profesionales sanitarios sean los protagonistas y nos ayuden a tomar las decisiones", ha explicado el político sevillano.

El líder del PSOE andaluz también se ha referido a la polémica del sector ganadero y ha repartido dardos a izquierda y derecha, colocando en medio a su partido como ejemplo de gestión y ensalzando la aprobación de la Ley de Cadena Alimentaria impulsada por Luis Planas. "Cuando el PSOE Gobierna, lo hace con hechos, no genera polémicas absurdas", ha espetado Espadas, que asegura que esta norma permitirá que haya "precios justos" para agricultores y ganaderos. "No estamos para confrontar ni retratrarnos con las ovejitas; ya está bien de tanto márketing, propaganda y Facebook", ha sentenciado.