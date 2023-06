Juan Espadas reclama a Juanma Moreno que "espabile"

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, este lunes, coincidiendo con el primer año de su segunda legislatura, que "espabile" y "se centre de una vez por todas en los problemas de los andaluces".

Cuestionado por el balance de este primer año de mayoría absoluta de los populares, Espadas ha realizado una valoración negativa porque cree que "estamos en un escenario en donde hay más recursos económicos tanto por parte del Gobierno central como con los fondos europeos y peor gestión por parte del Gobierno andaluz", algo que, entiende, afecta a servicios públicos como la educación, la sanidad o la dependencia.

"No es sencillamente porque sea el jefe de la oposición e intente dar una valoración negativa, es porque la realidad es mucho más dura de lo que la propaganda del gobierno andaluz nos quiere hacer ver y porque los andaluces tienen que saber la verdad: la ejecución y la gestión del Gobierno de Andalucía es mucho más deficiente de lo que en los últimos años el señor Moreno Bonilla nos prometió", ha manifestado.

Por ello, ha exigido al presidente andaluz "que se centre de una vez por todas en los problemas de los andaluces, que tiene confianza de sobra de los andaluces para desarrollar una mucha y mejor gestión y que abandone tanta propaganda, tantas estrategias electorales, tanto pensar en este caso en Feijóo o en cómo echar a Pedro Sánchez y se centre en Andalucía".

"Los andaluces necesitamos una mejora de los servicios públicos, necesitamos que las inversiones de los fondos europeos de verdad transformen la realidad de Andalucía y el nivel de gestión y de ejecución es bajísimo y como perdamos este tren, sí que lo va a sentir Andalucía para los próximos 10 o 15 años", ha añadido. Por tanto, "yo le pido que espabile. La semana que viene en el Parlamento tenemos un debate de política general y así se lo recordaré. Le diré que esta oposición está siendo una oposición leal y constructiva y crítica con lo que ve que no funciona, pero el problema no somos nosotros". "La responsabilidad la tiene el presidente con los ciudadanos le dieron una mayoría absoluta y que baje un poquito también; a veces el pensar que el único que quiere y que cree en Andalucía es él y todos los demás estamos equivocados. Por ahí no avanzamos", ha concluido.