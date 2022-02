Josu Jon Imaz asegura que el proyecto de Cedes era "una visión energética de interés y moderna"

El consejero delegado de Repsol y ex presidente del PNV, Josu Jon Imaz, ha asegurado este miércoles que el proyecto de Cedes Electria, en el que la sociedad andaluza de capital riesgo Invercaria invirtió 1.550.000 euros, suponía una "visión energética de interés, innovadora y moderna de la puerta que había que hacer en España" por el desarrollo de las energías renovables.

Imaz, que ha declarado como testigo mediante una videoconferencia con la Audiencia de Sevilla, ha afirmado que no intervino en la gestión de la ayuda de Invercaria más allá de una reunión inicial que mantuvo con el consejero de Innovación Francisco Vallejo, en la que no se habló de la financiación pública del proyecto. "Ni conocí ninguna solicitud de ayuda a la Junta de Andalucía ni su gestión, ni tuve ningún contacto" tras esa reunión con Vallejo, ha aseverado el consejero delegado de Repsol, que también ha negado que tuviera alguna "relación directa o indirecta" con la presentación del proyecto al Gobierno vasco.

El testigo ha relatado que en mayo de 2008, cuando se hallaba participando como investigador en una universidad de Boston (Estados Unidos), contactó con el empresario José Luis Manzano -ya fallecido-, que después sería presidente de Cedes Electria, porque quería "compartir con él unas reflexiones sobre las energías renovables". Imaz no conocía en se momento a Manzano, pero había leído algún reportaje en la prensa sobre el "fenómeno de Isofotón", una empresa fotovoltaica afincada en Málaga que se había convertido en líder en las fotovoltaicas, y sabía que Manzano era "una persona referencial en el mundo de las energías renovables".

Imaz mantuvo una reunión de varias horas en un sala de la universidad y le "interesó" la reflexión de Manzano respecto a que se acercaba un cambio de modelo energético, con una reducción de los costes de la energía solar, a lo que él trató de aportarle su "visión técnica".

Varias semanas después, a mediados de junio de 2008, el testigo ha indicado que fue invitado en Sevilla a una cena con el consejero de Innovación Francisco Vallejo, donde igualmente ofreció su opinión sobre las energías renovables, en la que Andalucía tenía entonces empresas punteras como Isofotón y Abengoa, ha precisado Imaz, que ha considerado que en la actualidad, 13 o 14 años después, se están implantado muchas de aquellas ideas sobre las renovables.

Preguntado sobre si en esa reunión se habló de las posibles inversiones públicas, Imaz se ha mostrado contundente. "No se habló de ayudas ni de costas de este tipo, porque tampoco procedía".

No obstante, Imaz, atraído por el proyecto y ante la propuesta de uno de los acusados, adquirió a finales de otoño de 2008 por 10.000 euros unas participaciones en la empresa Openmatelec, una "sociedad instrumental" de inversiones que participaba en Cedes Electria -que se constituyó en agosto de 2008-, y luego amplió su participación con otros 6.000 euros, si bien finalmente salió de la empresa en febrero de 2010, para evitar un conflicto de intereses porque Repsol se había interesado en el proyecto.

El consejero delegado de Repsol ha destacado igualmente las expectativas de un proyecto que, según ha dicho, fue una visión de Manzano, que fue "el ideólogo, su alma mater". Para Imaz, no se trataba de un proyecto más. "Cuando lo escuché me ilusionó, era una visión moderna de la apuesta que había que hacer en España por las energías renovables", ha afirmado Imaz, que también ha dicho que creía que "Repsol tenía que estar en las energías renovables, si bien ha rechazado que en aquel momento interviniera de forma directa ni indirecta en los contactos que mantuvo Cedes con Repsol, ni en la presentación de un "business plan" de Cedes, dado que por entonces no ocupaba un cargo con capacidad decisoria en la compañía.

Por último, ha coincidido con otros testigos en que la fuerte crisis de los años 2010 y 2012 y un cambio en el marco regulatorio que se produjo a partir de 2012 provocó un "fuerte impacto negativo" en el sector de las energías renovables, que estaba aún en una "fase tecnológica inmadura" -hasta el punto de los que precios de los paneles fotovoltaicos cuestan en la actualidad cinco o seis veces menos que en aquella época-, todo lo cual provocó un "fuerte descenso" de las renovables y la paralización de muchos proyectos.