José Manuel Soto completará la Ruta Nazarí llegando al Rocío con la Hermandad de la Línea

Tras el éxito cosechado en su presentación oficial en el Acuario de Sevilla, la Fundación Destino Rocío decidió que había que dar otro importante paso adelante y abrir su primera ruta. Fue así como José Manuel Soto,junto a un grupo de amigos salieron a caballo desde la localidad almeriense de Garrucha el pasado día 8 de Mayo, para inaugurar la Ruta Nazarí, haciéndola coincidir temporalmente con el peregrinaje que cientos de romeros hacen desde las ocho provincias andaluzas

Una aventura en la que han recorrido alrededor de 650 kilómetros por caminos que la organización ha aprovechado para rodar un documental dirigido por el cordobés Gerardo Olivares. En palabras del propio Soto, “Destino Rocío nace fruto de mi amor por Andalucía y también de mi experiencia como peregrino de Santiago y como rociero. Como además pienso que no hay mejor manera de contagiar el entusiasmo que la de pregonar con el ejemplo, me he decidido a abrir la ruta más larga y posiblemente la más bonita, por la diversidad de parques naturales y paisajes por los que transita, junto a un grupo de amigos, a pesar de que aún no esté señalizada”.

Andalucía es líder indiscutible del mercado turístico a nivel nacional y uno de los mayores activos de España a nivel internacional. Sin embargo, cuando se busca la excelencia siempre quedan cosas por hacer y mejorar. De ahí que este proyecto busque romper con la tradicional estacionalidad que nos vincula como destino de primavera y verano para abrir la oferta a los 12 meses del año con un nuevo producto que atraerá turistas y peregrinos de una manera original y disruptiva.

Por Sanlúcar de Barrameda

En este caso, la expedición inaugural de la primera ruta cruzará este martes 23 de mayo el Guadalquivir por Sanlúcar de Barrameda para posteriormente atravesar el Parque de Doñana junto a la Hermandad de la Línea de la Concepción y así cumplir las directrices establecidas por el Plan Romero 2023.

Una aventura con la que la Fundación Destino Rocío pretende que tanto futuros viajeros, como las administraciones locales, provinciales, autonómica y nacional puedan ver los beneficios que esta singular iniciativa reporta a Andalucía. “No hay más que ver lo que históricamente ha supuesto el Camino de Santiago para Galicia: cohesión territorial, desarrollo sostenible de zonas despobladas, accesibilidad, mejoras medioambientales, impulso tecnológico y promoción exterior. Por lo que si nos miramos en dicho espejo, Destino Rocío debe convertirse en un nuevo motor económico, turístico y cultural para nuestra región”.