José Manuel Cedillo: “Los huérfanos de ETA ya no aguantamos más”

La misma petición que en su día le hizo al nuevo ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que no le falle a los huérfanos de ETA. José Miguel Cedillo, hijo del policía Antonio Cedillo, que fue asesinado por la banda terrorista el 14 de septiembre de 1982 en Rentería, ha enviado otra carta, en esta ocasión al nuevo líder del PP, Pablo Casado, al que reclama su apoyo a las víctimas y a los huérfanos de ETA, más allá de las divisiones entre los partidos políticos

En una denominada “carta abierta de huérfano de ETA sevillano a Pablo Casado”, José Miguel Cedillo explica que entiende las diferencias que políticamente pueda tener el PPcon el actual Gobierno. “Por eso no te pido que te pongas al lado del ministro Marlaska si crees que no lo tienes que hacer. Te pido que te estés al lado de las víctimas, de los huérfanos de ETA que ya no aguantamos más y que no soportaríamos que nuestras reivindicaciones cayeran en la trinchera del rifirrafe político de nuevo. Por favor, haz todo lo que esté en tu mano para evitar que caigamos en el sumidero del enfrentamiento partidista. Habrá otros temas en los que demostrar que sois partidos que piensan diferente”.

El hijo del policía señala que “es evidente que empieza un nuevo tiempo político en España y los huérfanos de ETA que necesitamos del reconocimiento del Estado, creemos y queremos que éste sea el definitivo intento que nos sitúe al nivel de atención, dignidad, justicia y reparación que nos falta, como es mi caso, desde que hace 36 años, cuando yo tenía 3 y tú uno, los terroristas asesinaron a tiros a mi padre, el policía nacional Antonio Cedillo Toscano. Esto sí que es pagar un precio político”.

Cedillo solicita a Casado, como nuevo presidente de los populares, “la máxima sensibilidad con la reparación y el reconocimiento” que les garantice poder desarrollar “dignamente su proyecto de vida”. “Cómo huérfano de ETA con secuelas acreditadas te pido que el reconocimiento como víctimas de pleno derecho forme parte de tu contrato de España”, añade.

“Fuimos los niños a los que los terroristas arrebataron a nuestros padres y que hoy como adultos tenemos fobias, inseguridades, ansiedades, enfermedades y lastres que nos han impedido desarrollarnos en facetas tan importantes como la construcción de un proyecto de vida autónomo e independiente. Si nuestro día a día es una cuesta arriba para todo lo cotidiano, imagínate para formarnos profesionalmente, para hacer una entrevista de trabajo o para conseguir la confianza de un contrato y poder mantenerlo cuando llegan los días grises. Hay mucho trabajo por hacer en este sentido”, explica el hijo del agente asesinado.

José Miguel Cedillo apunta que la oficina de atención a las víctimas del Ministerio del Interior “debe mejorar muchísimo” y además hay que “corregir la interpretación cicatera y errónea de la ley de Solidaridad” que, prosigue, los deja fuera al “negarles la condición de víctimas de pleno derecho a personas que no estuvieron presentes en los atentados, pero que tienen secuelas acreditadas”. En su caso, señala que el reguero de consultas frecuentes a psiquiatras, psicólogos y médicos “se hizo fijo a partir de los cinco años, cuando tú tenías tres”, le comenta al presidente del PP.

Cedillo pide a Casado que actúe. “Es urgente que la sensibilidad con las víctimas que en estos días te he escuchado sean algo más que un gesto. Es urgente que el PP que ha tenido estas semanas el mensaje vivo de las víctimas de ETA ahora no lo olvide. Es urgente que el presidente del PP que es de mi generación se ocupe y preocupe de gente como yo que necesitamos al Estado independientemente de quien gobierne. Es una causa justa que no va contra nadie. Contribuir a que el relato del fin de ETA en España se cierre en firme exige ayudar a que huérfanos con secuelas tengamos el reconocimiento que nos permita vivir en paz”, concluye el hijo del policía asesinado.