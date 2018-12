Jorge Garbajosa: "España jugará en EEUU este verano"

Jorge Garbajosa ya tenía un discurso fluído cuando era jugador, pero entonces hablaba de baloncesto. Soñaba de niño con ser futbolista del Atleti pero los centímetros le cambiaron de disciplina. Ser presidente de una Federación, aunque sea del deporte en el que es leyenda en este país, es otra cosa y obliga a modular con otra perspectiva.

Y gusta el discurso del jugador, mito en Málaga, en el Foro Joly, celebrado en el Hotel Vincci Posada del Patio de Málaga, patrocinado por la Fundación Unicaja. Ágil y fresco en la exposición y con alta capacidad para la réplica cuando se le pregunta. Recita de carrerilla la plantilla del Unicaja campeón de Liga en 2006 después de hablar de muchos puntos interesantes sobre la actualidad del baloncesto nacional. Ventanas, problemas con la Euroliga, el auge del baloncesto femenino, la perspectiva del Mundial y de los Juegos...

Ratifica Garbajosa que el 16 de agosto se jugará un partido de exhibición contra Estados Unidos en California antes de ir al Mundial de China. Con complicidad con el alcalde, Francisco de la Torre, le ofrece acoger el próximo Preolímpico femenino y ser capital del baloncesto español en los próximos años. Presenta De la Torre a "un líder, lo era como jugador y también como dirigente". También Sergio Corral, director general de la Fundación Unicaja, le glosa como "uno de los jugadores más brillantes del baloncesto español. Cualquier curriculum, cualquier semblanza estaría condenada a un exceso de elocuencia. Contagió emociones a miles de personas. Las mismas a las que Jorge hacía vibrar en la selección y en nuestro club. Sólo estuvo tres temporadas, pero está ligado a Málaga, a nuestra casa".

"Siento que Málaga es mi segunda ciudad, casi la primera. Venir a Málaga es un placer, es un espacio para lanzar el mensaje. Fueron dos etapas deportivas, tres años y medio, éxitos deportivos... Pero me quedo con las personas, con un sentimiento de club, mi casa. Estoy casado con una malagueña y mis lazos son eternos. Me encantará venirme a retirar a Málaga", dice Garbajosa como preámbulo a su intervención.

"Leía a mis predecedores en este Foro Joly: Pedro Sánchez, Albert Rivera, Mariano Rajoy... Es una responsabilidad", incide Garbajosa: "El baloncesto es compañerismo, esfuerzo, trabajo en equipo. Quiero hacer una reflexión del año en todos los sentidos y es para estar ogullosos. Para entender el motivo del orgullo, en 2016 fui elegido presidente de la Federación, no era un objetivo mío, pero se dieron una serie de circunstancias. Era una situación tremendamente difícil en lo judicial, reputacional y económico. Fui insensato. Al entrar era un escenario dantesco, con resultados económicos duros, casi 4 millones de euros de déficit y en jaque la Federación. El CSD nos propuso un plan de viabilidad. Implementamos un paquete de medidas impopulares, y le agradezco el esfuerzo, entre gente de la Federación, con una propuesta de control de gasto y saneamiento a presentar números en positivo".

"Este año, para mí, es clave la recuperación económica", reitera Garbajosa: "Multiplicaremos por 3-4 el superávit de la Federación. Es un producto rentable, me hace sentir muy orgullo sin haber recortado en actividad deportiva y promocional. El informe de transparencia decía que estábamos en 52 sobre 100 el año pasado y este año un 96.7. 2018 es un año de muy buenas noticias".

Habló Garbajosa de múltiples temas que desglosamos a continuación:

Deportivo

"Hemos organizado la mejor Copa del Mundo Femenina de la historia. Así es la reputación que hemos logrado levantar, es una opinión unánime en el mundillo del baloncesto. Ha sido un éxito económico y organizativo. Y hemos vivido el refrendo de la mejor etapa de un grupo de jugadoras que marcan una época. Sumamos seis años sin bajarnos de los podios. Nos hace situarnos en el segundo puesto del ranking mundial y primero europeo. Lo mejor es que el presente es exitoso, pero el futuro me ilusiona aún más. Oro, plata y bronce en los Europeos sub 20, sub 18 y sub 16. No es motivo para la autocomplacencia. Hay líneas estratégicas para mejorar".

Baloncesto Femenino

"Hacemos el Open Day, los siete partidos en el mismo pabellón. Emitir la Liga Dia en Teledeporte, toda la Copa de la reina, play off... Esa repercusión nos la devuelve. El baloncesto femenino es líder en las redes sociales, desde hace año y medio somos la primera competición del mundo que se da a través de Twitter. Buscamos mejorar la visibilidad en todos los aspectos. Esta semana hemos tenido a tres árbitras en partidos de LEB Oro. Por primera vez en la historia, las tres árbitros eran mujeres, nos dan ese punto de visibilidad, no va a ser un hecho especial, será algo con continuidad. Es una apuesta que nos llena mucho, cada euro que se invierte en la mujer te lo devuelve por mucho más".

Selección Masculina

"Estábamos en una situación de extremado riesgo. El sistema de clasificación mundial ha cambiado. Ahora para estar en los Juegos debes ir al Mundial. Si las ventanas no salen bien desapareces tres años del panorama. Benahavís, ese municipio maravilloso del interior de Málaga, fue lo que empezó todo, con un tal Sergio Scariolo, bien conocido aquí. Para el inicio quedaban cuatro meses y había una concentración de unos que parecían locos a los que el tiempo les ha dado la razón. Se empezó a gestar un sentimiento de equipo. Fue una brillante clasificación, somos una de las 12 selecciones en tener billete. Nos gusta decir que jugadores como, Jaime Fernández que da lecciones de baloncesto por aquí, tuvo un plus de confianza en su crecimiento con nosotros".

2019

"Hay una serie de dificultades superadas a todos los niveles. Hay una nueva era simbolizada en un cambio de logo y de marca. Es una motivación muy ambiciosa. Vivimos una época en la que las diferentes competiciones distraen por no enfocar como debe ser la atención y la mirada de los aficionados. La FEB es el órgano regente del baloncesto español. Autoritarios no somos. Queremos que seamos de verdad de todos los clubes, de los entrenadores. Es el órgano que se va a preocupar de ser un baloncesto más fuerte. Se va a preocupar de que mejore en su viabilidad".

Hall of Fame

"Habrá un salón de la fama para el baloncesto español. El baloncesto masculino y femenino y nuestros clubes son referentes. Son nuestras jugadoras y jugadores. Nuestros entrenadores y es entrenadoras. Si hoy es lo que es fue porque unos locos, veo aquí a entrenadores como José María Martín Urbano o Javier Imbroda, creyeron. No han tenido algún reconocimiento. No tuvieron tanta repercusión y el baloncesto les debe mucho. El 29 de abril se celebrará el primer congreso de los 12 históricos que entrarán. Habrá dos ingresos anuales, uno en abril y otro en noviembre. No sólo jugadores: entrenadores, clubes, periodistas, medios de comunicación... No existía la gala del baloncesto español y ahora la ponemos en marcha".

Liga Nacional 3x3

"Haremos una Liga Nacional de 3x3. Aquí en Málaga se ha sido pionero en este baloncesto con mucha gente como Juan Vasco o Javi Merás".

Málaga, capital del baloncesto

"Hace 15 días nombramos a Zaragoza como la capital española del baloncesto, es una ciudad con equipos en la élite en ambos géneros. Acoge, como lo que es Málaga, con los brazos abiertos a España y nuestro deporte. Supone vivir con las selecciones, campeonatos de formación, clinics, focalizar la atención del baloncesto... Conociendo cómo es Málaga, no tengo duda de que será capital española del baloncesto a no mucho tardar".

Confrontación

"Este cambio de imagen, es una ilusión y propósito en mí. Con la FEB tenemos que buscar el interés general, no se puede supeditar el interés general al de unos pocos. Nadie se pone más contento que yo del triunfo de los deportistas y de los clubes españoles. Por mí se ha acabado una guerra fría de muchos años con la ACB. El baloncesto español debe velar por los grandes clubes, pero cuando alguien intenta someterte..."

División

"Pones la televisión y no sabes qué estás viendo. Colocar un partido de clubes españoles a la misma hora que juega la selección, como hemos visto, es dramático, terrible. El baloncesto español no se lo puede permitir. Es la punta del iceberg. No tengo problema con que la Euroliga tenga sus momentos de brillantez. Es una competición privada, con ánimo de lucro, y debemos generar una competición española fuerte. Que un organismo internacional privado intentando decidir no corresponde.

Ventanas

"Las condiciones son extremadamente difíciles, decidimos elegir los que mejor papel podían hacer sabiendo que había una situación de extremismo. El tiempo nos ha dado la razón. En fútbol nadie se plantea que Sergio Ramoso o Isco no vayan a la selección. Somos pioneros a veces para lo malo también. Nunca dije que las ventanas sean perfectas. Los medios demandan un producto premium y las selecciones lo son. Jugar partidos oficiales en casa, aunque las giras de verano han permitido ver al equipo en muchos puntos, es algo distinto. No ha nacido de un consenso, pero desde la FIBA intentamos negociar, que haya una Euroliga potente y mejor es lo ideal. El balonmano para para jugar un Mundial en enero. Con ironía, digo que el calendario no es el problema si queremos un proyecto elitista".

Televisión

"Muchas veces se critirca que la ACB esté cerrada. Es una crítica fácil, pero también ventajista y populista. Nos gustaría, claro. Pero el contrato con el canal privado da dinero y solvencia a los clubes. Nos gustaría en abierto, pero sería ventajista decir que es un error ir en privado. Entiendo la economía".

Liga Nacional universitaria y escolar

"Es difícil. El Siglo XXI, en Barcelona con jugadoras, intenta conciliar la vida deportiva de las categorías de formación con la vida, al estilo americano. Liga Formativa, universitaria... Quizá no voy a lanzar un buen mensaje. Es duro, cuesta mucho dinero ponerla en marcha. Con los recursos que tiene el baloncesto hay que buscar otras fórmulas. La ACB tiene sus presupuestos justos y quién apuesta por ellas sin tener un buen colchón. Se ha revitalizado el baloncesto en España con los ascensos y descensos en la ACB. Se ha reformado la LEB Plata, para hacer más reducida y visible y conciliar formación y estudio. La comisión formada sigue estudiando".

Scariolo

"Lo tuve como jugador y ahora es el seleccionador. Me sacaba más de lo que merecía, por eso está ahí (risas). Le conozco desde el año 97, cuando me entrenó en Vitoria. Me engañó, se lo digo muchas veces, para venir a Málaga. En el Khimki le engañé yo a él. Nadie me ha apretado más que Sergio en mi carrera. Nadie me ha hecho ser mejor que Sergio. Su capacidad de trabajo es increíble. Estando en Toronto tenemos una comunicación diaria. Me hace sentir que es la persona adecuada. Por sus éxitos porque es una persona leal, honesta, comprometida. Sin renunciar a sus sueños siguió comprometido. Será imposible, pero es el mejor y me gustaría que estuviera muchísimos años. ¿Rubiales y Lopetegui? Son maneras diferentes. Cuando no hay una razón delante de ti debes ser creativo. Nos pusimos a pensar. Siempre te dabas cuenta de que queríamos que siguiera y él quería seguir. Con la colaboración de Toronto, el compromiso de Sergio y la flexibilidad de la Federación se consiguió".

Andalucía

"El baloncesto femenino pasó un momento delicado aquí hace dos años, en 2016 desapareció prácticamente a nivel superior. Antonio de Torres, presidente de la Federación, y los delegados provinciales han hecho un gran trabajo para que salgan proyectos femenino. En breve, el Unicaja dará guerra a nivel nacional. Es un momento de esperanza. En el baloncesto masculino, el Unicaja es el máximo representante del baloncesto. Pero hay un proyecto muy bonito en Granada. Tras una época difícil, con desaparición, tiene un presidente muy serio, va dando pasitos cortos y firmes. En poco tiempo está en LEB Oro. Que haya ascensos y descensos, insisto, es una motivación. En Sevilla se han pasado por muchos problemas. Ha encontrado, creo, en la LEB, su sitio ideal para reciclarse. Para la LEB un equipo de Sevilla es algo bueno. Van primeros y en un proyecto que, seguro, irá hacia arriba. Andalucía tiene mucho peso en el baloncesto nacional. Siempre queremos todos que haya más clubes, pero se está en buen camino".

Gran torneo en Málaga

"En cuanto quérais. No me gusta que se nota, pero considero al Unicaja mi club y Málaga es mi ciudad. Los grandes campeonatos exigen partidas económicas y grandes. Desvelo una pequeña interioridad. Tanto consejero como gente de la Diputación, cada vez que nos encontramos, me dicen: 'Cuando tengamos algo nos llamas. Se abren muchas posibilidades. Para clasificarnos para los JJOO tenemos que estar en 2019 entre los seis primeros en el Europeo femenino. Hay preolímpicos y, por visibilidad y para facilitar la concentración, Málaga es un buen lugar".

Pimpi Florida

"Iba cuando era jugador y ahora cuando puedo regreso siempre que puedo. Es un lugar mágico. Ver una foto mía allí al lado de las grandes de la copla me abruma. Es un sitio de Málaga que me impresiona"