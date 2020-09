Jesús Aguirre niega transmisión comunitaria en el día con más casos de la pandemia

Jesús Aguirre ha vuelto hoy a poner sobre la mesa la línea roja de la transmisión comunitaria como requisito para poner en marcha en Andalucía confinamientos parciales como los que se han decretado en la Comunidad de Madrid. El consejero de Salud y Familias ha reiterado que esta situación todavía no se ha dado en la región y que si se detecta en cualquier municipio “una ratio alta, un índice de prevalencia alto, un índice de rastreabilidad negativo con casos de transmisión comunitaria, automáticamente esta Consejería daría orden de cierre”.

“Si todavía no se ha tomado esta medida es porque no se ha visto oportuno o las ratios no son así”, ha abundado el titular de Salud en una comparecencia en Almería. Poco después del acto de Aguirre se hicieron públicos los datos diarios de evolución de la pandemia. Por segunda jornada consecutiva, Andalucía batió el record de contagios diarios, con 1.617 casos en las últimas 24 horas.

El jueves fueron 1.389. La incidencia por 100.000 habitantes en los últimos 14 días sigue entre las más bajas de España, pero la situación no deja de empeorar. Sin embargo, el titular de Salud ha recordado que si se cierra cualquier pueblo andaluz con los datos actuales, la mayoría de comunidades autónomas deberían estar ya cerradas por tener una incidencia superior a la andaluza.

Aguirre ha reconocido que hay pueblos como Casariche o Lucena que han reclamado confinamientos, pero insistió que ni en esos casos se ha detectado la transmisión comunitaria que haría aconsejable cerrar las localidades como en los peores momentos de la primera ola de la pandemia. “Si ves un pueblo, Casariche, por ejemplo, ves que de tres bodas y un funeral (...) no hay transmisión comunitaria”, ha incidido antes de explicar que cualquier Ayuntamiento puede comunicar su situación a la Consejería para que los expertos sanitarios determinen qué medidas son precisas.

Esta segunda ola ya supera a la primera en cifras de contagios, aunque la situación es distinta. Se hacen muchas más pruebas –12.000 PCR al día según Aguirre– y se detectan más casos, aunque la positividad (número de casos hallados a partir del número de test) sigue en aumento. Es cierto que Andalucía presenta una de las tasas de PCR más bajas del país, pero Salud confía en tener mayor capacidad de diagnóstico cuando se generalicen los test de antígenos, que detectan el virus, no sus anticuerpos, y permiten saber en poco tiempo si una persona tiene una infección activa.

Mientras tanto, Aguirre muestra su preocupación por los ingresos, a pesar de que asegura que en los últimos días dibujan “una línea casi plana”, tanto en planta como en UCI. La última actualización sobre presión hospitalaria reveló que hay 945 ingresados por coronavirus, cinco más que el jueves, de los que 126 están en las UCI, seis más de las que había ayer. La Junta activó a principios de semana un plan para prepararse para un escenario de 3.000 ingresos, más de los que hubo en el pico de la primera ola, que fueron 2.708.

El titular de Salud ha retomado el discurso del presidente Juanma Moreno, que el jueves desaconsejó las reuniones familiares para evitar el contagio. Aguirre aseguró que el 80% de los brotes se detectan en ese ámbito, por lo que llamó a “minimizar al máximo las reuniones o contactos familiares” para evitar dichas situaciones.

Por otro lado, se refirió a la atención primaria para recordar que la Consejería se marcó el objetivo de realizar un 60% de atenciones telefónicas y el resto presencial, precisamente para evitar contagios en estos centros de salud cómo los que pudo haber durante la “primera ola” de la pandemia.