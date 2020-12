Jesús Aguirre espera que Andalucía sea la comunidad "donde más vacunas lleguen" y empezar "a la mayor brevedad"

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha señalado que espera que Andalucía sea la comunidad autónoma donde más vacunas contra el coronavirus mande el Gobierno porque es la región más poblada, al tiempo que ha apuntado que espera que este miércoles en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud "se llegue a un punto de consenso y que todas las comunidades autónomas empecemos a vacunar en la misma fecha" y que "sea a la mayor brevedad posible".

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Aguirre ha señalado que el tiempo en que se tarde en vacunar "dependerá del número de vacunas que nos manden", para añadir que "se sabe un aproximación del número y que espera que Andalucía sea la comunidad autónoma donde más vacunas mande el Gobierno central, sencillamente porque es la comunidad más poblada".

"Le hemos pedido por activa y por pasiva al Ministerio que igual que hace Europa, que distribuye las vacunas por población a cada uno de los países, que España haga el mismo proceso, que distribuya las vacunas según número de población de cada comunidad, por lo que esperamos que sea el tope", ha afirmado Aguirre, quien ha añadido que "nos han informado que llegarán unas 195.000 vacunas y esperemos que sea la comunidad donde más vengan; si no me supondría a mí un enfado my grande y se lo manifestaría públicamente al Gobierno".

Ha precisado que "195.000 vacunas no significan 195.000 personas, son dos dosis, otra a los 21 días, por lo tanto serán en torno a 90.000 las personas que habrá que vacunar ahora en la primera tanda". "Tened en cuenta que Andalucía tienen 8.400.000 habitantes, que el estudio de seroprevalencia que presentó ayer el Ministerio Andalucía está en 5,1% de seroprevalencia, es decir, de esos 8,4 millones, un 5,1 de andaluces ha pasado el coronavirus", así que "nos quedan muchísimos millones de andaluces para poder inmunizar".

"Van a llegar con cuentagotas y espero que conforme vaya pasando enero vayan llegando con muchísima más fluidez", ha manifestado Aguirre, quien ha destacado que, por supuesto, "estamos preparados para vacunar". "En dos meses, entre octubre y noviembre, hemos vacunado a dos millones de personas de la gripe y a casi 500.000 del neumococo, por lo que tenemos capacidad de poner esa vacunas y más que nos fueran llegando". "Ojalá nos llegaran a la mayor brevedad posible", ha subrayado.

Cuestionado sobre si se confirma que será a final de diciembre cuando empiece la vacunación, Aguirre espera que hoy en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud "llegar a un punto de consenso y que todas las comunidades empecemos a vacunar en la misma fecha" y que "sea a la mayor brevedad posible". Así, ha añadido que en el momento que "esté aquí, no le quepa duda que al día siguiente estamos vacunando", para incidir en que "espera que sea a la mayor brevedad posible". "Sería arriesgado poner una fecha, supongo que podría ser cualquier fecha después del día 23 de diciembre --cuando la evalúa la Agencia Europea del Medicamento-- es cuestión de la rapidez con la que la distribuyan".

Por su parte, la portavoz del Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, Inmaculada Salcedo, ha explicado en rueda de prensa este miércoles que Andalucía se ha venido preparando "todas las semanas previas con reuniones" con el grupo de trabajo de vacunas para planificar "de manera rigurosa la llegada de estas vacunas".

En cuanto a cuándo se podrán administrar, Salcedo ha señalado que "la respuesta es sencilla, lo antes posible, estamos preparados". "Se recibirán a lo largo del mes de enero, es una vacuna de Pfizer que tiene unas conservaciones especiales a bajas temperaturas y ya están firmados los convenios de colaboración con la cooperativa Bidafarma para la conservación de estas", ha explicado.

Además, Salcedo ha detallado que en este primer envío se administrarán las vacunas a personas mayores de residencias, centros sociosanitarios y a personal sanitario. También ha recordado que el martes empezó una formación específica de vacunación para que el personal de enfermería se forme "adecuadamente" sobre las mismas.