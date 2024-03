Jerez distingue a Antonio Gómez como Hijo Adoptivo por su "dedicación" a la ciudad durante 50 años

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha presidido un "emocionante y solemne" Pleno extraordinario, celebrado en los Claustros de Santo Domingo, en el que el fundador de Madre Coraje, Antonio Gómez Moreno, ha sido distinguido con el título de Hijo Adoptivo de la ciudad para reconocerle su "dedicación" a la ciudad durante 50 años.

Gómez ha estado rodeado de su familia, sus amigos, compañeros y voluntarios de Madre Coraje y la Asociación Coherentes y de otras instituciones y entidades de Jerez, según ha informado el Ayuntamiento en una nota.

La alcaldesa ha destacado en su discurso que el pleno formaliza un sentimiento que los jerezanos tienen hacía Antonio Gómez. "Desde que llegaste a nuestra ciudad eras un jerezano más, pero con este pleno hacemos realidad un deseo que se estaba pidiendo desde hace muchos", le ha dicho.

García-Pelayo ha hecho referencia a que "Antonio no solo ha formado una preciosa familia, sino que ha creado otra familia muy importante para Jerez, la familia de Madre Coraje. Has creado un ejército de hombres y mujeres que van a conservar tu legado y tu enseñanza, que aprendimos de los valores que nos has transmitido, gratuidad, solidaridad, entrega a los demás, son valores de la esencia de nuestra ciudad y de Madre Coraje", ha puesto de relieve la alcaldesa."He tenido el honor, y en estos momentos hablo como persona, como ciudadana, como amiga de Antonio, más que como alcaldesa, de vivir grandes momentos contigo, la fundación de Madre Coraje en la calle Méndez Núñez, cómo conseguiste ser una ONG certificada por la Fundación Lealtad, o cómo nos pediste trasladaros a una sede más grande porque ya no teníais sitio, y os trasladasteis a la vieja azucarera de Guadalcacín, donde ya no se produce azúcar, pero sí mucha riqueza y amor"."También he tenido la suerte de vivir contigo el envío del contenedor número 500, lo que me hace sentirme orgullosa de ser de Jerez, de una ciudad que apoya a hombres y mujeres que lo pasan mal en otras partes del mundo", ha señalado también la alcaldesa, que ha finalizado el pleno recordando que Antonio Gómez "puede estar muy orgulloso de la familia que ha creado y que siempre ha apoyado su entrega y sacrificio".

Por su parte, Antonio Gómez, "visiblemente emocionado", ha señalado que se siente "muy orgulloso y muy feliz de recibir este nombramiento, aunque no me siento merecedor de este título. Me siento profundamente agradecido a la alcaldesa y a la Corporación que con tanto cariño han acogido la solicitud de nombramiento de Hijo Adoptivo". Agradecimiento que ha hecho extensivo a todos los que han apoyado su candidatura. Gómez ha tenido especialmente palabras de cariño y agradecimiento a su mujer, María Luisa, por su apoyo durante todos estos años.

También ha destacado sus años como voluntario, un voluntariado que "ha llegado para quedarse, a pesar de la sociedad mercantilista que vivimos, y que está basado en la gratuidad". "Cuando ayudamos a alguien no tenemos que esperar nada a cambio", ha valorado. El fundador de Madre Coraje se ha referido a los numerosos voluntarios que han seguido su legado "para dejar un mundo más justo y solidario".

Los hijos de Antonio Gómez --María y Antonio--, han explicado cómo sus padres se tuvieron que trasladar desde Bilbao a Jerez, debido al asma del padre, cómo se creó Madre Coraje, después de la visita de Antonio Gómez a Perú, desde el colegio La Salle El Buen Pastor, la colaboración con Proyecto Hombre o cómo con más de 80 años ha creado la Asociación Coherentes.

El acto ha terminado con la entrega por parte de la Asociación Madre Coraje de un árbol a Antonio Gómez "como símbolo de sus raíces y las ramas que siguen creciendo".