Javier Méndez, nuevo jefe de la Unidad de Urbanismo y Arquitectura del Ayuntamiento de Vélez-Málaga

El alcalde del municipio malagueño de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, ha designado a Javier Méndez como nuevo Jefe de la Unidad de Urbanismo y Arquitectura de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento, "un puesto desde el que se quiere potenciar y reactivar uno de los sectores clave de la localidad".

Javier Méndez Zapata, "con una destacada trayectoria profesional en el ámbito urbanístico y una sólida experiencia en la gestión municipal, llega para trabajar junto al concejal de Urbanismo, Celestino Rivas, en un momento crucial para el desarrollo y crecimiento de Vélez-Málaga", han señalado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

Lupiáñez, ha expresado su "confianza" en el nuevo Jefe de la Unidad de Urbanismo y Arquitectura y ha destacado "su capacidad para hacer frente a los retos urbanísticos que se presentan en nuestra tierra"."El urbanismo es un sector clave para el crecimiento y el desarrollo de Vélez-Málaga, y la incorporación de Javier Méndez, junto a Celes Rivas, nos aportará una visión innovadora y estratégica que contribuirá al progreso de nuestra tierra y al bienestar de nuestros ciudadanos. Tenemos que trabajar para impulsar, a lo largo de estos tres próximos años y medio, el desarrollo urbanístico con muchas más licencias para viviendas, con el objetivo de reactivar la economía local y favorecer la generación de riqueza y empleo", ha afirmado el alcalde.

Ha añadido, además, que "con la incorporación de Javier Méndez de nuevo al Área de Urbanismo, donde ya tuvo su experiencia hace unos años, y después de una dilatada trayectoria en el Ayuntamiento de Málaga, precisamente una de las ciudades en las que tanto se ha modificado el urbanismo y que ha mejorado su Centro Histórico, creo que ganamos mucho. Él tiene esa experiencia, esa sabiduría, y, sin duda, va a generar esa confianza e ilusión en el área".

Con su incorporación, el alcalde está convencido "de impulsar varios de los retos que tiene ante sí". "Es una figura muy importante para llevar a cabo uno de nuestros compromisos electorales, que es el del acceso a la vivienda, la construcción de aparcamientos o la promoción del Centro Histórico, tareas en las que, sin duda, va a jugar una tarea destacada, por su experiencia laboral y junto al gran equipo que ya trabaja en la delegación. Estoy convencido de que va a ser todo un éxito", ha concluido el alcalde.

Méndez asume el cargo con "el firme propósito de impulsar políticas urbanísticas que promuevan la sostenibilidad, la accesibilidad y la calidad de vida de los vecinos de Vélez, y que fomente la inversión privada y el desarrollo sostenible del municipio".

Y lo hace, han señalado desde el Consistorio, "cuando la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Vélez-Málaga vive un momento fundamental, ya que hace unos meses comenzó con los trámites para la adaptación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1996 a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista").

Méndez se ha mostrado "entusiasmado" con su nuevo desembarco. "Vengo ilusionado de nuevo a Vélez-Málaga, ciudad en la que resido y de la que nunca me he ido, aunque he trabajado en Málaga bastante tiempo. Vengo con ilusión porque creo que hay un equipo humano que merece la pena reforzar en cuanto a ánimos, no en cuanto a personas. Tenemos grandes retos, tenemos pendiente la revisión del Plan, también el PEPRI, que debemos revitalizarlo...", ha explicado."Tenemos las herramientas y un municipio con un potencial turístico y cultural que posee grandes posibilidades de desarrollo, y contamos con el equipo. Y vengo a aportar mi grano de arena en la experiencia que traigo y, evidentemente, a un equipo que ya conozco y con el que he trabajado muy a gusto en otras ocasiones. Quiero agradecer por la oportunidad que se me brinda en esta ocasión", ha explicado el nuevo Jefe de la Unidad de Urbanismo y Arquitectura.