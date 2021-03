Javier Arenas niega su presencia en los papeles de Bárcenas: "No soy el único Javier que aparece en esos papeles"

"Evidentemente, no soy el único Javier que aparece en esos papeles". De esta manera ha negado Javier Arenas que los apuntes contables realizados por Luis Bárcenas en la supuesta contabilidad B del PP, en cuyo juicio ha declarado hoy el histórico dirigente del PP andaluz y senador por designación del Parlamento autonómico. Arenas, que es presidente de honor de los populares andaluces, ha negado "absolutamente" que recibiese los pagos notificados por el ex tesorero del partido a su nombre o a sus iniciales.

Arenas ha asegurado, en una videoconferencia con la sala de la Audiencia Nacional que juzga la supuesta caja B del partido, que haya percibido "ninguna cantidad de empresarios ni del partido". "Y todo lo que he recibido lo he declarado ante Hacienda", ha dicho el político sevillano, que ha explicado que durante parte de su etapa como número dos del PP, de 1994 a 2003, cobró un complemento por el puesto que ocupaba en el partido. Ese plus, ha reiterado, lo cobraba mediante transferencias al mismo tiempo que la nómina que le ingresaba el partido, aunque no lo percibió durante las etapas en las que estuvo al frente de los ministerios de Trabajo y Administraciones Públicas.

El senador andaluz ha reconocido que conocía la existencia de los "papeles de Bárcenas" por lo aparecido en medios de comunicación, pero ha asegurado que "no son ciertos" los apuntes contables que se le atribuyen. No ha sido tajante con la existencia de cobros por parte de otras personas ya que, según ha dicho, hay quien ha admitido esos cobros. También ha negado que cobrase "dietas" por sus cargos en el PP y que en la "modesta cena" de despedida como secretario general, en septiembre de 2003, le regalasen un reloj. El obsequio, ha afirmado, se limitó a una bandeja "de plata o alpaca".

Arenas también ha negado que haya sido "portador" de dinero para el PP y, cuestionado sobre los empresarios Luis del Rivero y José Luis Sánchez, ha rechazado cualquier relación monetaria. El ex ministro ha rechazado que tuviera un papel en la gestión de un préstamo al ex presidente del Senado Pío García Escudero para hacer obras en su casa tras ser víctima de un atentado, así como su participación en una donación al ex presidente balear Jaume Matas, que ha declarado justo antes que él.

El ex dirigente popular ha rechazado que el puesto de tesorero tuviera una relación de "jerarquía o dependencia" del suyo como secretario general. De hecho, ha dicho que Bárcenas tenía poderes en lo económico desde prácticamente su nombramiento. Arenas ha dicho "no recordar" que Luis Bárcenas le hablase "nunca de una caja B" y ha negado el modelo de funcionamiento de la supuesta contabilidad opaca relatado por el ex tesorero durante su declaración y que, por su papel como secretario general, le otorgaba un papel relevante.

También ha rechazado que trataran ese asunto en una reunión mantenida en diciembre de 2012, poco antes de que estallara el caso, a pesar de que el ex tesorero, en aquel encuentro, defendió su "actuación ejemplar" en materia de donaciones, conversación que Arenas ha ratificado y que ya reconoció en el proceso de instrucción de este caso. Arenas también ha respondido una pregunta sobre la posible grabación de una conversación mantenida con Bárcenas y ha asegurado que el propio ex tesorero ha "negado la existencia de esa grabación,