Investigan a profesionales del Hospital Macarena que se grabaron "falseando" un test de covid con agua

La Consejería de Salud y Familias ha abierto una investigación a unos profesionales del Hospital Virgen Macarena de Sevilla que se grabaron mientras realizaban un test de antígenos de Covid-19 con agua, afirmando que "falseaban" una prueba de coronavirus con "cinco gotitas", un vídeo que se ha viralizado en Twitter.

Actualmente, se ha procedido a identificar a estos profesionales del hospital sevillano, se ha abierto una investigación y la dirección del Virgen Macarena tomará "las medidas oportunas", según han informado desde la Consejería de Salud.

En el vídeo, los profesionales del hospital afirman que van a "demostrar cómo se puede falsear" un test de antígenos con un vaso de agua y una jeringa. Así, señalan que van a verter cinco "gotitas de agua" en la prueba, pero en realidad la jeringa sale del plano del vídeo durante varios segundos por lo que se desconoce qué sustancia vierten sobre el test.

Ante la viralización del video, entidades como Maldito Bulo se han apresurado a 'desmontar' la pretendida veracidad del mensaje, asegurando que el resultado de las imágenes no es un positivo, sino que corresponde a una prueba inválida.

"Es un bulo: el resultado que aparece en el vídeo no es positivo sino inválido, como explican los expertos consultados por Maldita.es, puesto que al realizar el test sólo se visualiza bien la línea de Test (T) pero no la de Control (C), que aparece levemente marcada. Ante esta circunstancia, como indican tanto la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) como el Consejo General de Enfermería, habría que volver a repetir la prueba", explica el medio.