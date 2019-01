Investidura de Juanma Moreno: la conjura de los aspirantes

El cambio también se nota en los invitados que se dejan ver por el antiguo Hospital de las Cinco Llagas en un debates de investidura. Juanma Moreno será esta tarde el primer presidente no socialista de la Junta, por eso es lógico que el PP tuviera ayer la mayoría absoluta en las tribunas de invitados habilitadas en el Parlamento de Andalucía.

Las filas malagueñas del candidato lo esperaban en el salón de usos múltiples, donde el viernes tomará posesión acompañado por Mariano Rajoy, Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santamaría, entre otros. En la zona noble, dentro de la iglesia desacralizada que hace las veces de plenario, ayer se sentó toda la historia del PP andaluz. Los que intentaron llegar al sillón que hoy estrenará Juanma Moreno, pero no lo consiguieron.

Antes del discurso del aspirante, el jiennense Gabino Puche recibía saludos y felicitaciones en la tribuna de invitados. Las que no recibió hace casi 30 años, cuando logró el peor resultado del PPandaluz bajo la actual denominación, ya que Antonio Hernández Mancha sólo obtuvo 17 diputados bajo la marca de Alianza Popular en las primeras elecciones autonómicas que se celebraron en Andalucía.

Hernández Mancha dejó el testigo a Puche, que con los mismos 26 escaños que hoy tienen Moreno para presidir la Junta, fue líder de la oposición antes de dejar paso al hombre que más veces ha intentado arrebatar al PSOE el sillón de San Telmo.

Javier Arenas, senador por designación autonómica, presidente de honor del PP andaluz y mentor de la mitad de los altos cargos populares que ayer pululaban por el Parlamento, se sentó en la tribuna de invitados junto a su fiel escudero, Antonio Sanz.

Antes de que la derecha se rompiese en tres, Arenas fue quien más cerca estuvo del cambio que se hará efectivo esta tarde. Cerca de él se colocó –o fue colocado por los servicios de protocolo de la Cámara– uno de sus dos sucesores, Juan Ignacio Zoido.

Algo más lejos, en una de las capillas laterales del antiguo templo renacentista, Teófila Martínez ejercía de ex alcaldesa de Cádiz –la que más tiempo se ha sentado en el sillón principal del Consistorio gaditano– y también de ex lideresa del PP andaluz. Fue la primera sucesora de Arenas, la encargada de batirse el cobre con el Manuel Chaves de la segunda modernización.

Cuatro ex aspirantes –cinco con Hernández Mancha, anunciado entre los invitados de la toma de posesión prevista para el viernes– en una sesión de investidura que no tuvo ex presidentes, pero sí una presidenta. Es una rareza. A la anterior sesión de investidura, en junio de 2015, acudieron cuatro: Rafael Escuredo, José Rodríguez de la Borbolla, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Arroparon a Susana Díaz, que el mismo día que suelta las llaves de San Telmo se estrena como líder de la oposición.

En su discurso, Juanma Moreno definió el cambio de color en la Junta como“un sueño” y recordó que hay quien se ha ido sin verlo. Más de cuatro décadas de presidentes socialistas desde que en 1978 Plácido Fernández Viagas se convirtiese en presidente de la Junta preautonómica.

El líder del PP se convertirá esta tarde en el primer presidente no socialista de la Junta de Andalucía. Por ese motivo, tras acordarse de todos aquellos que querían cambio y se fueron sin verlo, sólo pudo agradecer a una líder socialista el trabajo que ha hecho por Andalucía. Tras el silencio de ayer, Susana Díaz tiene hoy la oportunidad de responder a su contrincante.