Inspeccionan la empresa malagueña del omeprazol defectuoso

La Agencia Española del Medicamento (AEM) ha inspeccionado las instalaciones de la empresa malagueña Farma-Química Sur SL del polígono Guadalhorce que distribuyó un crecepelos (minoxidil) como protector gástrico (omeprazol), error que ya ha causado el síndrome del lobo en 20 niños de toda España. Según fuentes sanitarias, es el procedimiento habitual cuando se producen este tipo de alertas.

Por otro lado, fuentes del sector farmacéutico han aclarado que el cierre de la empresa es sólo parcial, ya que únicamente afecta a la paralización de la línea donde se produjo el error. Por lo tanto, no puede comprar, vender ni distribuir principios activos, pero sí continuar con el resto de su actividad.

Siete de los 20 niños afectados por la hipertricosis están en Granada

Los intentos de esta redacción por recoger la versión de la empresa sobre lo ocurrido no obtuvieron respuesta. Fuentes sanitarias indicaron que en esta provincia no hay ningún niño afectado por este síndrome de exceso de vello, llamado hipertricosis. El Colegio de Farmacéuticos de Málaga informó que sólo en una farmacia se había distribuido el fármaco con el etiquetado erróneo y que era para uso veterinario, no humano. En España ya hay 20 niños afectados por tomar crecepelo en lugar de protector gástrico. Son 10 de Cantabria, tres de la Comunidad Valenciana y siete de Andalucía, de acuerdo a la confirmmación del Ministerio de Sanidad. Todos los casos andaluces están en Granada.

El presidente de Farma-Química Sur SL es un farmacéutico colegiado en Málaga. La Agencia Española del Medicamento retiró a principios de agosto 23 lotes con el etiquetado erróneo. El titular de la entidad colegial, Francisco Florido, aclaró que "en estos momentos no hay medicamentos afectados por estos lotes". Además, lanzó un "mensaje de confianza en la formulación magistral" pues no le gustaría que un "hecho aislado" mermara "la importancia que tiene desde el punto de vista terapeútico".