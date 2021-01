"Un acuerdo con el PSOE andaluz no es posible, Andalucía necesita más cambio"

Inés Arrimadas da por concluida la crisis que se abrió en el partido por la dimisión del anterior presidente, Albert Rivera. Hace unos días, el mismo grupo de intelectuales y profesores catalanes que participaron en la fundación de Ciudadanos suscribió un manifiesto de apoyo al proyecto futuro del partido. Arrimada, nueva presidenta, viene de intentar que el Gobierno de Pedro Sánchez aceptase su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado para desentenderse de los independentistas, pero no fue posible. "Creo que estamos haciendo lo correcto, y con lo correcto se duerme bien, lo intentamos a nivel nacional, y lo hacemos con el Gobierno andaluz o con el alcalde de Sevilla".

-Usted dice que Ciudadanos fue imprescindible para lograr el cambio político en Andalucía y lo seguirá siendo. En el futuro. No hay, por tanto, proyectos alternativos de ir con otros partidos a unas elecciones.

-Ciudadanos ha sido imprescindible para el cambio en Andalucía, los números están ahí, el PP se presentó, solo, durante 40 años y no logró sacar al PSOE de la Junta.

-No hay ninguna duda, por tanto, de que Ciudadanos acudirá a las elecciones andaluzas en solitario. Con marca propia.

-Claro, esto es un proyecto independiente, de centro. A nivel europeo, no me preguntan estas cosas porque todo el mundo entiende las diferencias entre un partido liberal, otro conservador y otro socialdemócrata.

-Se lo pregunto porque aquí, en Andalucía, Juan Marín habló de la posibilidad de acudir con el PP.

-Bueno, eso viene porque en el País Vasco los constitucionalistas fuimos a sumar, dejando de lado nuestras diferencias. Aquí se puede sumar, pero cada uno acudirá con su propio proyecto.

-¿Qué le diferencia a Ciudadanos en Andalucía del PP?

-Es la diferencia entre un partido conservador y un partido liberal. Eso en lo ideológico, y en el modo de hacer política, somos un partido nuevo, limpio, moderno y con capacidad de llegar a acuerdos cuando está en el Gobierno y cuando está en la oposición. En ambos lados.

-¿Qué aporta de modo diferencial Ciudadanos al Gobierno andaluz?

-Buena gestión, modernidad y responsabilidad.

-¿Usted cree que Ciudadanos está rentabilizando su pertenencia al Gobierno andaluz? En la oposición al PSOE, su partido vendía más logros, caso del impuesto de las herencias.

-Sí, en efecto, conseguimos cosas muy importantes desde la oposición, y ahora las conseguimos desde el Gobierno. Aquí lo importante es ser útil, en el Gobierno, por supuesto, pero también en la oposición, y ésa es una diferencia con el resto de partidos políticos. El PSOE, por ejemplo, en la oposición en Andalucía no está aportando, absolutamente, nada; en Madrid te piden responsabilidad, pero aquí no la ejercen. Si hay un partido coherente, es Ciudadanos, por eso le digo que no sólo nos diferenciamos en lo ideológico, sino en una manera de hacer política más pragmática, más moderada, más de tender puentes.

-Este miércoles se ha visto con el presidente de la Junta, que es del PP, y con Juan Espadas, del PSOE. ¿Esto es un ejemplo de lo que debe ser Ciudadanos? Su partido, antes, había señalado al PP como partido preferente en las alianzas.

-Es la realidad, Ciudadanos gobierna Andalucía con el PP, y en Sevilla tiene un acuerdo de estabilidad con el PSOE. Las negociaciones de gobiernos ya se produjeron, y los gobiernos son los que son, y yo estoy satisfecha con ellos. Pero es que también servimos en la oposición, es que en Sevilla, gracias a Ciudadanos, vamos a conseguir que los sevillanos no paguen ni un duro más que el año pasado. Hay que ser sensatos siempre, pero más en plena pandemia, cuando está muriendo mucha gente y muchas familias se están arruinando.

-¿Entiendo que el PP ya no es el aliado preferente de cara al futuro?

-Nosotros aspiramos a liderar gobiernos en el futuro, hemos pasado por tres estadios. Fuimos con humildad a las instituciones y decidimos no tocar poder; luego estuvimos en el escenario de formar gobiernos, aunque en la mayor parte estuvimos en un papel secundario. En otros no, como en Granada, donde gobernamos. Y el reto ahora es liderar los gobiernos.

-Usted intentó ayudar al PSOE para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2021...

-...intentamos ayudar a España, no al PSOE.

-¿Por qué no fue posible?

-Porque Sánchez escogió a Otegui, pero, fíjese, ha sido muy positivo que los españoles y los socialistas moderados comprobasen que, teniendo mi mano, Sánchez prefirió la de Otegui. Conseguimos frenar la subida del IRPF, la subida del impuesto de Sociedades, la del IVA de la concertada... conseguimos cosas, pero no las suficientes para lograr el acuerdo.

-¿Por qué Sánchez prefirió a ERC y Bildu, sabiendo que muchos votantes socialistas preferían a Ciudadanos?

-Porque están preparando el tripartito para Cataluña.

-¿Las expectativas para Cataluña son tan malas como los sondeos indican?

-En Cataluña siempre funcionamos mejor de lo que afirman las encuestas. Días antes de las elecciones, nos daban 24 y sacamos 36. En cualquier caso, Ciudadanos hace tres años tenía tres escaños en el Parlamento de Cataluña, pero lo importante, el reto, es que gobiernen los constitucionalistas. Frenamos el golpe en las urnas y con el millón de personas que salió a la calle, y ahora nos toca gobernar. Por eso yo creo en los acuerdos, aunque tengamos un proyecto propio; antes, los de centro y los liberales no teníamos un partido, debíamos escoger entre otros.

-¿Al PSOE de Andalucía también le consideran un posible aliado en el futuro?

-En Andalucía el PSOE llevaba 40 años y es indudable que Andalucía sigue necesitando el cambio. Objetivamente, el Gobierno andaluz está funcionando bien. Es verdad, que ahora estamos en una pandemia y hay otras prioridades, pero bajamos impuestos, aumentó la recaudación, se sanearon las cuentas. Ciudadanos aporta modernidad y responsabilidad a este Gobierno, el PP no gobierna tan bien cuando va solo.

-¿No cree que el Gobierno de la Junta necesita un brochazo naranja porque proyecta como PP?

-Bueno, sabemos qué pasa en España cuando el PP gobierna solo. Ahí está el caso de Murcia. Si no fuese por Ciudadanos, el consejero de Sanidad no habría dimitido, el caradura que se puso la vacuna seguiría ahí. Ciudadanos es una garantía. Si el PP de Murcia hubiese gobernado con mayoría absoluta, no habría ocurrido nada, y yo pedí esa mañana el cese o la dimisión. Es curioso porque nadie me discute que la gestión de Ciudadanos sea buena, ni aquí ni en otros lugares, por lo que se me pregunta es si se vende bien. Es bueno que se acepte que gobernamos bien. Esa pregunta no está nunca encima de la mesa.

-¿Se vende poco Ciudadanos?

- A lo mejor es un reto, sí, quizás deberíamos llegar más a la ciudadanía.

-Entre los consejeros de Ciudadanos del Gobierno andaluz ha habido discrepancias, algunas de las cuales se han hecho públicas, como los criterios para nombrar delegados de las consejerías en las provincias.

-Estamos centrados en mirar hacia afuera, a los autónomos que se arruinan, a las familias con niños en casa, a los mayores con miedo... Como presidenta del partido le digo que estamos centrados en esos problemas, no en los de partido.

-¿Juan Marín será candidato a las próximas elecciones andaluzas?

-Juan Marín ha sido elegido coordinador autonómico del partido y forma parte de mi dirección nacional, y esto es algo que yo hago de modo voluntario. ¿Candidato? En mi partido se eligen en un proceso de primarias, y no hay abierto ahora ningún proceso, lo que sí se le ha renovado, ahora, es el cargo de coordinador. Cuando toque, se abrirá primarias.

-¿Cree que el Gobierno andaluz agotará toda la legislatura?

-Espero que sí, por los andaluces. A mi me sorprendería que no agotase toda la legislatura.