Imbroda abre su primer curso: tantos alumnos con muchas autonomías

Abrir los colegios e institutos en Andalucía cada septiembre no es un verbo. La población escolar andaluza supera el total de los habitantes de Cantabria, de Navarra, de Aragón o de Extremadura y hasta pasa a la de Murcia, con 1,4 millones de personas. El consejero de Educación, Javier Imbroda, ha pasado por ese complicado trámite con una nota aceptable; es cierto que se han cerrado unidades en Infantil o en Primaria, pero es que la población de menos edad lleva años cayendo en picado. El PSOE critica que, mientras se cierran unidades en la pública, no ocurre lo mismo en la concertada. El balance global, sin embargo, no es de cierre, sino de aumento, porque se compensa con aperturas en secundaria, en formación profesional y en educación espacial. Sólo en esta última son 130 más.

Imbroda es el principal beneficiario del aumento del Presupuesto de la Junta, la educación pública cuenta con 203 millones de euros más, lo que permite contar con 750 nuevos docentes a pesar de que el alumnado se haya reducido en 3.515 escolares. Y es que las cifras del presupuesto en educación en Andalucía supera al total de otras comunidades, son 6.619 millones de euros.

La principal consecuencia del descenso del número de alumnos es que la ratio por aula se queda, según los tramos, entre el 20,7 y el 21,3. Hay centros, eso sí, donde la ratio ha superado los 25 alumnos, que es el tope que marca el Ministerio de Educación.

Inmbroda es uno de los nombres a seguir en el futuro de Ciudadanos en Andalucía, y de buena parte de su gestión en Educación dependerá una posible ascensión naranja.