Imbroda acusa a la izquierda de "manipular" a la comunidad educativa

Para Javier Imbroda, la huelga educativa convocada por los sindicatos para este miércoles está basada en "falacias" y "manipulaciones" de las izquierdas, PSOE y Adelante Andalucía, a quienes ha acusado de "intoxicar" a determinados colectivos para animar a una movilización que, según la Junta, no ha pasado del 15% del profesorado, según los datos del sistema ofrecidos por el portavoz del Gobierno, Elías Bendodo.

Para el consejero de Educación y Deportes, que ha comparecido hoy en el Parlamento para dar cuenta de la situación generada por el decreto, la oposición se escuda en el decreto de escolarización, aprobado hace varias semanas, para azuzar a la comunidad educativa contra el Gobierno de PP y Ciudadanos. Considera el dirigente de Ciudadanos que socialistas e izquierdistas utilizan "argumentos ideológicos" para erosionar al Ejecutivo de coalición, pero acaban "haciendo daño al sistema educativo".

Imbroda ha rechazado también que no haya dialogado con los agentes sociales, una de las principales acusaciones que le imputan los sindicatos. El portavoz de educación de Adelante, José Ignacio García, le ha recordado al consejero que todas las centrales sindicales, que no siempre han coincidido en sus críticas al Gobierno, se han puesto de acuerdo en su rechazo a la medida. Bendodo, que ha intervenido antes de la comparecencia de Imbroda en el Pleno, ha sugerido que esta entente sindical tiene que ver con que "ya no gobierna el PSOE".

Bendodo, como Imbroda, han coincidido en defender la gestión del Ejecutivo de PP y Ciudadanos en materia educativa, tanto por el aumento del presupuesto -en torno a un 8% más en algo más de un año-, como por el crecimiento de las plantillas. Ambos han aludido también a la defensa de la libertad de los padres que, según el Ejecutivo, queda consagrado en el decreto al permitir la elección de la educación pública, privada o concertada para sus hijos.