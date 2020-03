Identificado un gen que influye en la eficacia de una vacuna contra el sida

Un equipo de investigadores del grupo de Inmunogenética de la Universidad de Jaén (UJA) han identificado un gen que propicia una menor tasa de infección por el virus del sida en personas vacunadas en ensayos contra la enfermedad. Aunque la vacuna definitiva aún no existe, la identificación de este gen servirá para conocer de antemano qué personas disponen de una barrera genética frente al VIH y quiénes son más vulnerables a infectarse.

Según ha informado la Fundación Descubre, el gen identificado por los investigadores de la UJA, denominado CR2, determina que las probabilidades de infección sean más bajas o más altas, según la expresión que éste manifieste en el código genético de las personas. Se trata del cuarto gen estudiado en la literatura científica mundial para determinar la eficacia de las futuras vacunas.

El objetivo de los expertos es conocer qué factores influyen en la eficacia de las vacunas para realizar un diseño más racional en el futuro. Además, este conocimiento permite identificar a aquellas personas en las que la vacunación produciría una protección más eficaz frente a la infección.

En cualquier caso, los investigadores de la UJA advierten de que la genética no interviene en ningún caso como defensa en caso de una alta exposición al virus por vía sexual.

Para obtener estos resultados, recogidos en un artículo publicado en la revista especializada AIDS y recogido por Europa Press, el equipo seleccionó aleatoriamente a una población de unos 700 hombres de unos 5.000 voluntarios que participaron en un ensayo de vacuna contra la enfermedad del sida.

El perfil de estos individuos era similar: personas de ascendencia europea, no infectados y con un perfil de alto riesgo para contraer la enfermedad. Además, parte de este grupo se vacunó y otro formaba parte del grupo placebo. Después de tres años de estudio y evaluación, 273 personas habían sido infectadas frente a 402 que no lo estaban. Una vez analizadas las muestras de sangre de estos dos grupos, observaron que, dentro del grupo de personas vacunadas, el citado gen CR2 influía en la tasa de infección después de la vacunación y que se expresa siempre.

El investigador de la Universidad de Jaén y responsable de este trabajo, Antonio José Caruz, ha indicado que "el porcentaje de individuos que se puede infectar de sida depende de su genética. El gen CR2, asociado a la función de inmunidad innata frente a virus, hongos, bacterias o parásitos, varía según el código genético de las personas".

El gen analizado forma parte del código genético humano. Pero, como ocurre con otros genes, su expresión puede variar. "Al igual que todos tenemos el gen que expresa el color de los ojos y que hay una variante que determina la tonalidad en cada persona, lo mismo sucede aquí: hay personas sobre quienes este gen actuará como una barrera frente al sida mientras que en otras no tendrá tal función", aclara Caruz.

Pero está el matiz. En este caso de la enfermedad del sida, la predisposición genética no influye si la sobreexposición es alta. "Pensábamos que la protección genética se daba en algunos casos sí y en otros no, pero hemos comprobado que si la persona presenta un perfil de alto riesgo para contraer el VIH, no afecta que tenga o no esa variante del gen que analizamos", comenta Caruz.

La validación de las conclusiones del estudio de la UJA necesita que sean replicados en otros ensayos clínicos.

Este trabajo ha contado con la financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación, el Hospital de Jaén, el Hospital de Valme, la Universidad de Málaga, la Universidad de California y una entidad privada de San Francisco.