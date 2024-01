Icónica Fest presenta en Fitur un "ecléctico" cartel con 14 conciertos ya anunciados y 65.000 entradas vendidas

El festival de música desembarca en Madrid de la mano del Ayuntamiento y Renfe en el marco de la campaña 'Sevilla, Passion por Summer'

Icónica Sevilla Fest, el festival musical que tiene lugar cada verano en la Plaza de España, organizado por el Ayuntamiento y Green Cow Music, ha desembarcado en Madrid con ocasión de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) para presentar las novedades de su próxima edición y avanzar su "ecléctica" programación, de la que ya se han anunciado 14 conciertos y se han vendido 65.000 entradas. Datos que llevan a plantear a la organización un escenario en 2024 en el que pueden superarse las 150.000 entradas vendidas, frente a las 105.000 del pasado verano.

En la víspera de la inauguración oficial de este importante escaparate para el sector, el Consistorio ha celebrado en la tarde de este martes un acto en Covarrubias The One, en la capital de España, para detallar la campaña 'Sevilla, Passion for Summer'. Una iniciativa municipal para vender las oportunidades que ofrece el verano en la capital de Andalucía, entre ellas, este festival, uno de los más multitudinarios de España.

En este sentido, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado el "poder de atracción brutal" de la ciudad. "Hace un poquito de calor, ya lo sabemos. Pero, ¿qué mejor época para disfrutarla sin aglomeraciones? Una capital de la música, de las bellas artes, de una ciudad diversa, judía, mudéjar y cristiana y con un patrimonio no solo material; también inmaterial: los sevillanos"."A Sevilla se viene a vivir como lo hacen los sevillanos. Sevilla no se visita, se vive", ha añadido Sanz, que ha aprovechado el acto para defender, una vez más, la necesidad de contar con un "stand y discurso propios" en Fitur y ha defendido su ubicación, "a un paso del stand de Andalucía y del de Madrid", ha esgrimido al respecto.

En el acto ha participado el actor sevillano Antonio Garrido, quien ha bromeado con las altas temperaturas que registra la ciudad en verano. "En Sevilla cae la mundial, pero eso ya lo sabemos. Cuando era Híspalis, hacía el mismo calor o más"."En julio, te vas a una tabernita de barrio a tomarte unas buenas cervecitas frías, te tomas un litro y medio de gazpacho y te vas a un hotel, pones el aire acondicionado y ves el Tour de Francia", y ya por las tardes, "te vas a una terraza o a la Velá de Santa Ana", lo que ha provocado las risas en el numeroso público que se ha concentrado en el acto. "Si hay una ciudad en la que se vive el verano de verdad, es Sevilla, y algo habremos aprendido", ha concluido Garrido.'UNA EXPERIENCIA ICÓNICA' EN EL AVE

Antes, la comitiva sevillana que ha viajado hasta Madrid ha tenido la oportunidad de experimentar una "doble y sensorial sensación musical" a bordo de un "AVE especial" que los resposables de este evento han llenado de música y "momentos únicos", en colaboración con Renfe, que ha reservado dos vagones de uno de sus trenes para transformarlos en toda una "experiencia icónica".

Dos tipos de músicas y ambientes han sido los protagonistas del viaje. Los pasajeros han vivido en el 'Coche Uno Club' un encuentro "íntimo" de flamenco y rumba con la Tiny Room de Junior, La Flaka, Isidro Suárez, Joselito Acedo y Juan José'El Bomba', mientras que en el 'Coche Dos Preferente' la música electrónica ha envuelto a los asistentes con el DJ Set ofrecido por el colectivo musical andaluz Noon, habituales de The Village.

Todo ello ha servido para llevar hasta Madrid las 14 primeras citas 2024 que el festival ya ha anunciado, y que son los conciertos que ofrecerán Aitana, Carl Cox y Melendi los días 7, 8 y 9 de junio; Jamie Cullum y Raule los días 13 y 14; Marc Anthony, el 16 de junio; Tom Jones el 19; Robe actuará el 21 de junio; Myke Towers, Ana Mena, Cali y El Dandee y Ptazeta enmarcados en BigSound Sevilla el día 22; Vetusta Morla y Rozalén los días 26 y 27 de junio; Siempre Así el 4 de julio; Loreena Mckennitt y Keane los días 7 y 8; Arcade Fire el 12 de julio y Take That el 16.

El resto de fechas que compondrán este calendario de losmeses de junio y julio y sus protagonistas, donde habrá muchos másnombres de grupos y artistas internacionales y nacionales, "serán revelados a través de las redes sociales del festival en muy pocos días".

ARTISTAS 'ICÓNICOS' EN LA PLAZA DE ESPAÑA

La Plaza de España ha sido ya escenario para artistas icónicos de las músicas de todos los estilos y tiempos, como Scorpions, Laura Pausini, Anastacia, Jorge Drexler, CTangana, Deep Purple, 50 Cent, Bizarrap, Paul Kalbrenner,Ludovico Einaudi, Patti Smith, Josep Carreras & Sara Baras, Raphael, Mónica Naranjo, Alejandro Fernández, Marco Antonio Solís, LP, Solomun o Loquillo, entre muchos otros.

Icónica Sevilla Fest se ha situado como el tercer evento de mayor impacto económico en la capital, tras la Semana Santa y la Feria, y el primer evento privado. Las entradas para sus conciertos están a la venta en 'www.iconicafest.com'.