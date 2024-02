IU apoya la movilización para que el hospital de Estepona "deje de ser fantasma y funcione a pleno rendimiento"

La coordinadora provincial de Izquierda Unida, Toni Morillas, ha mostrado su apoyo a la movilización convocada para el próximo sábado por la plataforma ciudadana y ha exigido "la apertura íntegra del hospital de Estepona (Málaga), para que deje de ser un hospital fantasmas y se ponga a funcionar a pleno rendimiento".

Morillas, a las puertas del Hospital de Alta Resolución de Estepona, ha anunciado la presentación de "una iniciativa ante el Parlamento de Andalucía para reclamar que se dote al hospital de Estepona del personal necesario y pueda haber citas con especialistas, urgencias 24 horas, pruebas diagnósticas. En definitiva, para que se preste un servicio público de calidad".

Así, ha señalado que el de Estepona "no es un hospital de alta resolución, a pesar de lo que dice su nombre, en realidad es un hospital de alta desocupación que, más bien, parece un hospital fantasma, a pesar de que lo que necesitan los vecinos y las vecinas de Estepona, Casares y Manilva es un hospital a pleno rendimiento"."La realidad es que, aunque lleva ya más de tres años abierto, sigue sin la dotación de personal suficiente, y se le recortaron unos servicios que no se han repuesto. No hay hospitalización y no se hacen pruebas diagnósticas como, por ejemplo, radiografías", ha agregado.

Morillas ha incidido en que "la hoja de ruta del PP de Moreno para la sanidad andaluza pasa por: infraestructuras fantasma, incumplimiento de los compromisos con los profesionales y aumento de las privatizaciones. Y el hospital de Estepona es un claro botón de muestra de esta estrategia de deterioro del PP a la sanidad pública".

Por su parte, la coordinadora comarcal de IU, Victoria Morales, ha animado a "todos los vecinos y vecinas de los municipios de la Costa del Sol a movilizarse el próximo sábado porque se trata de una causa que nos afecta a todos y a todas"."La falta de medios materiales y profesionales tiene repercusiones en toda la comarca, ya que son los profesionales del Hospital Costa del Sol los que prestan servicio en el hospital de Estepona. En la Costa tenemos una ratio de atención primaria de 1.500 pacientes por médico de familia y de 1.000 niños y niñas por pediatra. Son necesarias, al menos 35 médicos de familia más y 6 pediatras más poder comenzar a hablar de tener una atención primaria justa", ha señalado.

Por su último, el portavoz de IU Estepona, Antonio Murcia, ha recordado que "en febrero de 2021 se inauguró el hospital de Estepona, sin embargo, tres años después, estamos prácticamente en la misma situación"."Los esteponeros nos hemos gastado 17 millones de euros en este edificio para que atendiese las necesidades sanitarias, pero seguimos sufriendo la insuficiencia de instalaciones y de servicios", han concluido.