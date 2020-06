IU estalla ante la "apropiación" de Adelante por parte de Anticapitalistas

"No nos vamos a aguar la fiesta". A principios de junio de 2018 Teresa Rodríguez quería espantar los fantasmas que acechaban el futuro de Adelante Andalucía. Entonces la confluencia ni siquiera tenía el nombre puesto. "Todo fluye", dijo ese mismo día Antonio Maíllo. Dos años después, el agua que fluía en Adelante está estancada y a punto de rebosar, ya que en la federación de izquierdas consideran que Anticapitalistas, el partido de Teresa Rodríguez, se ha "apropiado de forma indebida" de la marca creada en el verano de 2018 y con la que se presentaron a las elecciones autonómicas.

En septiembre del año pasado, dirigentes de Anticapitalistas, que todavía era una corriente de Podemos, registraron la marca Adelante Andalucía como partido instrumental, no como la coalición que era inicialmente. El objetivo del registro era evitar el uso de la marca por parte de personas ajenas a la confluencia, experiencia que ya había sufrido Podemos en sus primeras elecciones municipales. Ese fue el argumento utilizado por Anticapitalistas, que miraba con recelo a Más País e Íñigo Errejón.

Fuentes conocedoras del aquel trámite explican que hubo tres miembros del partido de Teresa Rodríguez y uno de IU que firmó "en calidad de testigo", sin capacidad para decidir. La propia Rodríguez reconoció hace unos días que el control de ese partido instrumental es de sus afines, que ahora han registrado también la marca Anticapitalistas Andalucía en Interior, como adelantó eldiario.es a principios de semana, para poder desarrollarse orgánicamente tras su salida de Podemos.

La situación esta bloqueada en este punto. Para salir de él, la federación de izquierdas exigirá que Anticapitalistas saque del registro de Interior el partido instrumental de Adelante Andalucía. La dirección de Toni Valero teme que a marca podría servir a los afines a Rodríguez a presentarse a unos comicios y enfrentarse contra Unidas Podemos. Esta idea, lanzada por Anticapitalistas en septiembre de 2019 es uno de los principales motivos de conflicto entre los socios.

Es muy probable que la solución a este conflicto acabe en los tribunales, pero no hay garantías de que se resuelva la disputa antes de las próximas elecciones. "Es posible un proyecto común en el que todo el mundo se sienta representado", apuntan fuentes de la federación de izquierdas. La intención de IU es buscar una solución pactada entre los actores que ahora forman parte de la confluencia y están presentes en el grupo motor, el organismo que hace las veces de dirección orgánica de la coalición.

Hace varios meses que el grupo motor no funciona con normalidad. De hecho, el grupo motor tiene poco que ver con el que había hace un año. La dirección orgánica de Adelante ahora tiene entre sus miembros a Anticapitalistas, que entró en mayo con la connivencia de los andalucistas y con el voto a favor de un Podemos descabezado y en mano de los afines a Teresa Rodríguez.

La política gaditana anunció en febrero que abandonaba la formación morada tras un acuerdo con Pablo Iglesias. En estos cuatro meses Anticapitalistas ha controlado el partido, pero la situación cambió el pasado viernes, cuando la diputada Martina Velarde ganó las primarias de Podemos. Por primera vez desde el nacimiento de la formación morada, el ahora vicepresidente del Gobierno tienen una dirección afín en Andalucía.

Velarde, que mantiene una relación de colaboración con la dirección andaluza de IU también participará en la reunión del grupo motor, aunque no tiene fecha. La federación de izquierdas no está por la labor de que Anticapitalistas esté en este encuentro. Argumentan que no es miembro fundador de la confluencia, que han actuado con "falta de ética".

Con esta andanada, Valero y los suyos se refieren no sólo al "control exclusivo" del partido instrumental, sino a la reorganización "ilegítima" del grupo motor que ha dejado a IU y Podemos en minoría. A principios de año Rodríguez y los suyos dieron entada en la dirección de la coalición a cuatro representantes institucionales, dos andalucistas uno de IU y otro de Anticapitalistas, a lo que hay que sumar la representación del partido a nivel orgánico.

Una coalición en régimen de gananciales

Cuando Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo -con sus organizaciones detrás- lanzaron Adelante Andalucía lo hicieron como un matrimonio que no tiene entre sus planes el divorcio. En los primeros compases de la andadura de Adelante se tomaban las decisiones por consenso, pero cuando llegaron las primeras disensiones aparecieron fricciones que, ahora mismo, hacen inviable la supervivencia de la confluencia.

El problema es tanto político como organizativo, a pesar de que, por el momento, no ha habido diferencias visibles en el Pleno del Parlamento. La brecha siempre orbita sobre dos problemas y los contrincantes de la. Rodríguez y los anticapitalistas no han estado nunca dispuestos a gobernar con el PSOE. La política gaditana consideraque los socialistas fagocitan los logros de la izquierda radical, que nunca se beneficia electoralmente de esta colaboración.

A ello hay que sumarle su apuesta por un partido de “obediencia andaluza”, es decir, con voz y capacidad de decisión en asuntos como la elaboración de listas. Y el conflicto llega incluso a los primeros momentos de Adelante, cuando todavía "todo fluía", como decía Maíllo. En IU insisten en que su acuerdo con Podemos no podía ser ajeno al acuerdo estatal. Anticapitalistas, por su parte, cree que la apuesta del "sujeto propio" ya estaba en 2019 y que ahora el partido de Toni Valero ha cambiado su postura.

La apuesta de la federación de izquierdas, si no hay acuerdo, es un “divorcio pactado”, según fuentes de la dirección de IU. Detrás de esta voluntad de acuerdo está el futuro de Adelante como marca y su presencia en el Parlamento, pero también hay una decisión monetaria y organizativa.

El reparto de los fondos que corresponden a la coalición es un pacto entre IU y Podemos, que hasta el pasado viernes era un partido descabezado. Los morados se quedan con un 65% de los recursos mientras que a IU le corresponde el 35% restante. Sin embargo, los 11 diputados afines a Teresa Rodríguez que hay en la Cámara andaluza también han abandonado el partido morado y deben lealtad a Anticapitalistas, por lo que, formalmente, ese 65% no les pertenece, aunque los fondos proceden de su elección como diputados y la formación de un grupo parlamentario.

Hay que tener en cuenta de que muchos de los asesores del grupo, a pesar de que sus sueldos se pagan con dinero público, están formalmente contratados por Podemos, un partido que dejó de tener presencia real en el Parlamento el pasado viernes y, por lo tanto, dejará de recibir esos fondos.