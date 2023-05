IU, "a tope" para ver a "Yolanda Díaz como primera mujer presidenta" el 23-J

Izquierda Unida en Andalucía afronta las elecciones generales convocadas para el próximo 23 de julio "a tope" de "adrenalina" y preparándose "para ver a Yolanda Díaz como la primera mujer presidenta del Gobierno de España".

Así lo trasladó este martes la responsable de Política Institucional de IU Andalucía, Inmaculada Nieto, en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz, a preguntas de los periodistas sobre la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar al 23 de julio la celebración de las próximas elecciones generales previstas para finales de este año.

La también portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía -que integra también a Podemos y a Más País Andalucía, entre otras formaciones de izquierda- comentó que afrontar unas elecciones generales "después de la intensidad de las municipales" del pasado domingo, 28 de mayo, "es un reto, pero muy estimulante".

Además, defendió que "no hay nada más oportuno y más saludable en términos democráticos que darle la voz a la ciudadanía", y ha añadido que "a nosotras nos pilla con la adrenalina arriba, y ya estamos preparándonos para ver a Yolanda Díaz -vicepresidenta segunda del Gobierno y líder del proyecto Sumar- como la primera mujer presidenta del Gobierno de España, así que estamos a tope", enfatizó.

Críticas al electoralismo de Juanma Moreno

La portavoz de Por Andalucía también expresó su "preocupación" por "ese modelo de campaña" del PP-A "inspirado" por su presidente, Juanma Moreno, "que ha ido paseando con sus candidatos, haciendo ver y explicitando que la Junta de Andalucía podría tratar mejor o peor a los municipios en función" del partido "que finalmente ganase en las distintas localidades, y cuál fuese la correlación de fuerzas de su ayuntamiento".

Nieto denunció que "esa manera de utilizar la Junta de Andalucía, no para ir resolviendo los problemas en función de su gravedad, sino en función de la sintonía que provoque su corporación municipal" con el Gobierno del PP-A, "y hacer electoralismo con ello, nos parece una práctica muy corrupta que además recuerda aquella red clientelar que desplegó el Partido Socialista por Andalucía, y que con tanta vehemencia denunciaba el Partido Popular entonces", desde la oposición, ha añadido. "Parece claro, a la luz de esta manera de enfocar la campaña, que lo que le molestaba al Partido Popular no era que existiera una red clientelar en Andalucía, sino no poder disponer de ella, y parece que ahora le toca montar la suya o profundizar en la que ya venía montando, para ser más precisa", apostilló.