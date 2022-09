IU y Podemos se alejan para las municipales

Podemos no concurrirá a las elecciones municipales en ninguna coalición que no incluya su nombre como tal. E Izquierda Unida (IU) deja completa libertad a sus asambleas locales para que alcancen acuerdos con otras formaciones para presentar listas a estos comicios que se celebran el 28 de mayo. Unidas Podemos, por tanto, que es la marca de la coalición que gobierna en España junto al PSOE, se extingue. No será lo que se presente a las próximas generales, pero tampoco a las municipales.

Podemos reunió el pasado fin de de semana una conferencia municipalista en Mollina, y el principal acuerdo es que cualquier fórmula de coalición para las municipales debe llevar el nombre del partido morado en la papeleta. Según esto, no cabría, por ejemplo, el nombre de su grupo en el Parlamento andaluz, que es Por Andalucía.

IU Andalucía ya había acordado que serán sus asambleas locales las que decidan, en función de las peculiaridades de cada municipio, las que decidan las fórmulas de coalición en el caso de que lo consideren necesarios. Esto lleva a IU a regresar a los tiempos anteriores a su coalición con Podemos, que es la fórmula con la que gobierna en el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Ambas decisiones abundan en la crisis entre Podemos y el resto de partidos de izquierdas con representación parlamentaria, en especial con IU. Y, a su vez, IU evita llegar a acuerdos muy desfavorables, como el que alcanzó para presentar, unidos, Por Andalucía. IU cuenta con una amplia representación municipalista, tiene 60 alcaldes en Andalucía, y en algunos ayuntamiento lleva gobernando durante varias décadas. No es el caso de Podemos, que apenas tiene implantación territorial en muchas comarcas andaluzas.

Más allá de las municipales, la divergencia también demuestra el escaso interés de Podemos en unirse al proyecto de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Sumar no se va a presentar a las municipales, Díaz lo demora hasta las elecciones generales, pero está por ver que Podemos termine en esta confluencia.