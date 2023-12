IU y PSOE critican la gestión de la Junta del Bono Alquiler Joven al pagar "solo al 26% de beneficiarios"

Izquierda Unida y PSOE en Jaén han criticado la "catastrófica gestión" de la Junta de Andalucía del Bono de Alquiler Joven, después de que "solo haya pagado su ayuda a un 26 por ciento de los jóvenes" de la provincia que la tienen concedida.

La coordinadora provincial de IU, Carmen Barranco, ha señalado "la falta de interés y la incapacidad" del Gobierno autonómico y que se refelja en que, "de las 948 solicitudes de ayudas presentadas en Jaén, a fecha 27 de noviembre de 2023 solo se han resuelto favorablemente y entregado 250 ayudas"."Supone el 26,37 por ciento sobre el total", ha lamentado en una nota, no sin añadir que la situación es similar en el resto de la comunidad, donde "solo han sido entregadas 4.770 ayudas", el 28,35 por ciento, según respuesta de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda a la solicitud de planteada por el grupo de Por Andalucía.

Para Barranco, tras esta "desastrosa y desesperante gestión" existe una "actitud política de boicoteo de estas ayudas" puestas en marcha por el Gobierno de España. "La Junta de Andalucía cuenta con un excelente y más que capacitado capital humano, constituido por un funcionariado técnicamente preparado para gestionar estas ayudas con mucha mayor celeridad", ha destacado.

Al hilo, ha añadido que su tramitación "ha sido ralentizada" por parte del Ejecutivo de Juanma Moreno prácticamente durante todo el presente año, en el que se han celebrado elecciones municipales y generales y "no venía bien" desplegar un programa social de ayuda al alquiler con sello estatal.

A ello ha sumado que la Junta "no se ha dignado a añadir ni un euro de su propio presupuesto" a este programa, pese a que tiene las competencias en materia de vivienda. Así las cosas, la coordinadora de IU en Jaén ha exigido a la Consejería de Fomento que acelere el proceso de gestión de estas ayudas, para que los solicitantes puedan recibirlas rápidamente.

En la misma línea se ha pronunciado, también en una nota, el secretario general de Juventudes Socialistas de Jaén, Lázaro Martínez, para el que es "impresentable" que a estas alturas, a pocos días de la finalización de este plan, la Junta "sólo haya pagado su ayuda a un 26 por ciento de los jóvenes jiennenses"."Juanma Moreno es el enemigo público número uno de la juventud andaluza. Es un peligro para nuestro presente y futuro. Su gestión en materia de vivienda, y específicamente con este Bono de Alquiler Joven, ha sido un completo desastre por el que miles de jóvenes andaluces están pagando los platos rotos", ha indicado.

Martínez ha recordado que el objetivo del programa "no era hacer un único pago con la totalidad de la ayuda más de un año después de haberse puesto en marcha", sino "ayudar desde el primer minuto a los jóvenes a ir pagando su alquiler mensualmente, con 250 euros cada mes"."De eso se trataba. Si no había ayuda desde el minuto 1, buena parte de esos jóvenes habrán tenido que renunciar a emanciparse y otros jóvenes habrán sufrido lo indecible para poder llegar a fin de mes. Por tanto, la impresión que da el PP es que ni siquiera entiende en qué consisten estas ayudas, ni conoce la realidad de los jóvenes, probablemente porque en el PP no tienen ningún problema con la vivienda", ha apostilado.

En este contexto, ha tachado de lamentable que el PP rechazara este jueves en el Parlamento andaluz las propuestas que presentó el PSOE para que la Junta "resolviera de inmediato todas las solicitudes pendientes y abonara de oficio y sin retraso el importe de la ayuda concedida con intereses", en compensación por esta demora que es de su "responsabilidad única y exclusiva.

El responsable de la organización juvenil ha subrayado su decepción por que esta "gran iniciativa del Gobierno de España", puesta en marcha hace ya casi dos años y con una financiación estatal de 68 millones de euros, "se haya visto destrozada por la Junta de Andalucía". "Ha sido el único gobierno junto al de Madrid que se ha comportado de esta manera tan desleal y mezquina con nuestros jóvenes", ha reprochado.