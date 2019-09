IU echa al freno a Adelante Andalucía para las elecciones generales

Izquierda Unida en Andalucía no se plantea presentarse a las elecciones generales del 10 de noviembre con la marca Adelante Andalucía, tal como ha solicitado Teresa Rodríguez. El coordinador general de IU en la comunidad, Toni Valero, ha declarado este viernes en Córdoba que tal propuesta ni siquiera ha sido debatida en los órganos de dirección de Adelante Andalucía y, aunque le "parece legítima", no cree que sea el tiempo para este posicionamiento. Su opinión es que al electorado de izquierdas no se le debe confundir demasiado con nuevas siglas.

Adelante Andalucía fue la marca electoral con la que se presentaron a las elecciones autonómicas Podemos, IU y dos partidos andalucistas de izquierdas. Teresa Rodríguez fue su candidata, junto a Antonio Maíllo, entonces coordinador general de IU. Por tanto, para que Adelante Andalucía logre presentarse a las generales necesita la participación de estos aliados de izquierdas.

La opinión de Toni Valero es que es Unidas Podemos es la marca que se presenta a las generales, también es fusión de Podemos y de IU, por lo que entiende que cualquier decisión debe ser "federal, no confederal". Es decir, que cualquier cambio debe pasar por el visto bueno conjunto de las direcciones de Alberto Garzón y de Pablo Iglesias.

La aspiración de Teresa Rodríguez es justa la contraria, que Adelante Andalucía pueda presentarse con esas siglas para que, después, tuviese un grupo propio en el Congreso. Parece, por tanto, que es un problema que se plantea más bien dentro de Podemos, donde Rodríguez es una opositora a Iglesias. Adelante Andalucía no cuenta con un censo de militantes, por lo que habría que constituirlo antes de la necesaria votación interna. Pero la decisión también correspondería a las militancias de IU y de Podemos.