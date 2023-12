La IAT Metaverso conectará a inversores con empresas emergentes en la primera edición de 'WinterInvest'

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Incubadora de Alta Tecnología del Metaverso (IAT), pone en marcha las jornadas 'WinterInvest', un evento destinado a conectar mentes innovadoras, proyectos disruptivos y el poder de la inversión en las empresas emergentes de Málaga.

En concreto, se trata de un encuentro en el que startups tendrán la oportunidad de interactuar con una quincena de fondos de inversión destacados provenientes de toda España.

En este sentido, ya han confirmado su participación en la jornada entidades de financiación especializadas en innovación como Encomenda Smart Capital, Pinama Inversiones 23, Zubi Capital, CORE Angels Madrid, Blast Angels y así como el fondo Sportboost, aceleradora de proyectos de Iker Casillas, entre otros.'WinterInvest by IAT' tendrá lugar el próximo 14 de diciembre en el Polo Nacional de Contenidos Digitales ubicado en Tabacalera. La iniciativa, organizada en colaboración con Málaga Tech, se propone como un faro para corporaciones, startups, inversores y entusiastas del ecosistema tecnológico.

La misión principal de este evento reside en facilitar la conexión entre el potencial innovador y el respaldo financiero, creando así un terreno fértil para el desarrollo del Metaverso y sus tecnologías asociadas, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Los emprendedores y el público general interesado en asistir a 'WinterInvest by IAT' pueden hacerlo de manera gratuita a través del siguiente enlace donde además se encuentra el programa completo del evento.

La Incubadora de Alta Tecnología en Metaverso es una iniciativa financiada conjuntamente por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), a través de la Fundación Incyde, y el Ayuntamiento de Málaga.

Este proyecto, cuya infraestructura se encuentra en construcción, viene realizando desde febrero la captación y dinamización de empresas aprovechando la infraestructura del Polo Nacional de Contenidos Digitales, así como actividades como la jornada que se celebra esta semana.

WORKSHOP ESPECIALIZADO

La jornada se ha programado con un constante flujo de networking, incluyendo keynotes orientadas al público general y un workshop especializado para CEO dirigido por Wavveup, con sede en Barcelona.

Especialmente destacados serán los encuentros one to one con inversores, donde los emprendedores participantes tendrán la oportunidad única de presentar sus proyectos durante diez minutos a hasta seis fondos de inversión en reuniones privadas.

Tras la jornada de presentaciones y encuentros privados, los asistentes podrán participar en un cóctel de networking para propiciar la conexión entre inversores, emprendedores y startups. Este espacio busca no solo impulsar oportunidades de negocio, sino también promover la creación de nuevas sinergias empresariales en la ciudad.