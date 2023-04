Huelga de médicos en Andalucía, en directo | Escasa participación y poco conocimiento entre los pacientes

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha considerado este miércoles que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "ya no puede defender" por "mucho tiempo más que invierte más que nunca" en la sanidad pública andaluza o que no existe ningún "problema". El Grupo Socialista va a aprovechar la comparecencia de la consejera de Salud para pedirle explicaciones de "por qué no se ha sido capaz" desde la Junta de "llegar todavía a un acuerdo en Mesa Sectorial" con los sindicatos de la sanidad.