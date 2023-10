Hallan en el suelo y llorando a una recién nacida en una calle de Málaga

Una niña recién nacida ha sido encontrada esta mañana en la calle Actriz La Tirana en Málaga capital y posteriormente la Policía la ha trasladado al hospital Materno Infantil, según ha informado Emergencias 112 Andalucía.

Fuentes cercanas a la investigación han confirmado a Efe que se trata de una recién nacida que todavía tenía el cordón umbilical, está en buen estado y ha quedado ingresada en el centro sanitario para hacerle las pertinentes pruebas médicas.

Al ser descubierta por un particular fue tapada inmediatamente para que no tuviera frío y cuando los sanitarios le han dado algo de alimentación "ha sido aceptada inmediatamente y con ganas", han precisado las fuentes, por lo que ha asegurado que todo marcha bien y no se teme por su vida.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para determinar lo sucedido después que a las 8.30 horas un particular diera aviso al Teléfono de Emergencias 112 de que había encontrado un bebé en el suelo en la calle Actriz La Tirana, en la zona del Duende. Según la persona que alertó, el bebé estaba en el suelo y llorando.

🔴 Encuentran a un bebé en la calle Actriz La Tirana en #Málaga🏥 Ha sido evacuado por agentes de @policia al hospitalhttps://t.co/T6RMoTnkgz — Emergencias 112 (@E112Andalucia) October 14, 2023

Rápidamente, la sala coordinadora activó al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que envió una UVI móvil a la zona, a la Cuerpo Nacional de Policía y a la Unidad de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma.

Han sido los agentes los que han realizado el traslado del bebé al Hospital Materno Infantil para su atención médica.