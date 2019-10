Hacienda pagará, al fin, los 4.500 millones de euros a las comunidades

El Consejo de Ministros de este viernes puede liberar los 4.500 millones de euros que debe a las comunidades autónomas en concepto de actualización de las entregas a cuentas. Estos pagos proceden de los ingresos de algunos impuestos compartidos (IRPF, IVA y especiales), se adelantan mes a mes, pero están sujetos a una actualización, en este caso al alza, por el aumento de la recaudación que se ha producido a lo largo de 2019.

El Gobierno andaluz viene reclamando esta actualización, así como el ingreso de un mes adicional de recaudación del IVA. Conseguirá lo primero, no lo segundo, porque eso no está registrado en los Presupuestos Generales del Estado en vigor. El Parlamento andaluz iba a reprobar a la ministra Montero este jueves.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya había explicado hace unos días, y durante un mitin en Valencia, que se pagarían los 4.500 millones de euros, antes de las elecciones del 10 de noviembre. El PP y los gobiernos autonómicos calificaron de electoralista la fecha, porque entienden que es un dinero ya recaudado y que le corresponde.

El problema, según el Ministerio de Hacienda, reside en un informe de la Abogacía General del Estado que recomendaba no pagar las actualizaciones, debido a que el Gobierno está en funciones y no debe condicionar al siguiente Ejecutivo. El cambio de opinión de la abogada general del Estado, Consuelo Castro, sobre el informe del 27 de agosto se basa en que no habrá Gobierno hasta 2020, por lo que estos pagos de 2019 no lo condicionan.

Otro de los argumentos es que la Abogacía había alegado que no existía urgencia, y ahora sí hay necesidad extrema por parte de algunas comunidades. El caso de Valencia y Murcia es extremo.

En una entrevista a Efe, la ministra Montero cree que con la aprobación "en días" de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas se sentará un "precedente" que el Gobierno quiere plasmar en la ley de financiación, para desligarlas para siempre de los Presupuestos Generales del Estado. Montero considera que se va a producir un "hito" en la financiación autonómica con esta medida, al desligar también las entregas a cuenta de que el Ejecutivo esté o no en funciones, y que al mismo tiempo permite que "no haya excusa" para que las comunidades autónomas dejen de aprobar sus propios presupuestos.

Montero ha confirmado que las entregas a cuenta ya disponen del informe favorable de la Abogacía del Estado y se van a aprobar, por tanto, en unos días, aunque no ha querido confirmar si será en el Consejo de Ministros de este viernes. En su opinión, con la inminente aprobación de este decreto ley, "se fortalece la autonomía de las comunidades" que ya "no van a depender de que se conforme un Gobierno o de que haya un presupuesto estatal aprobado para hacerles llegar el dinero de sus recursos".

Considera además que la decisión del Gobierno de dar ahora estos adelantos sienta un "precedente fundamental" para la arquitectura y la vertebración territorial, porque permite a futuros Ejecutivos hacer lo mismo cuando sea necesario, y que no haya "excusas" para que las autonomías puedan elaborar sus cuentas. Aunque no las ha citado, hay comunidades como Madrid que aún no han presentado sus presupuestos al no contar con las entregas a cuenta, y la presidenta de esa región, Isabel Díaz Ayuso, habló incluso de "presupuestos secuestrados" para justificar no aprobar las cuentas autonómicas. "Las autonomías tienen el derecho y la obligación de hacer sus presupuestos y seguir proveyendo los servicios públicos fundamentales para los ciudadanos" ha insistido Montero.