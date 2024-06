La Junta recibirá 3.500 millones más de financiación del Estado este año 2024

El Ministerio de Hacienda asegura que, al cierre de 2024, la Junta de Andalucía recibirá 27.937 millones de euros con cargo del sistema de financiación autonómico, una cantidad que supone un incremento de 3.529 millones de euros con respecto al año pasado, “una cifra nunca jamás alcanzada”, según aseguran desde el gabinete de María Jesús Montero.Esta cuantía responde, según el Ministerio de Hacienda, no sólo a un aumento de la recaudación por los impuestos, sino también a una “decisión política” de aumentar las transferencias a la comunidad autónoma andaluza, igual que al resto de autonomías.

Sin actualizar

En el fondo de esta polémica está la falta de unos Presupuestos Generales del Estado aprobados para este año 2024. Con las cuentas, se añade también un aumento al dinero que reciben las autonomías pero, sin esas cuentas aprobadas, no se actualizan las cantidades que se entregan a los gobiernos autonómicos para hacer frente a los servicios públicos.“Como Montoro (ministro de los gobiernos del PP) explicaba bien si no hay Presupuestos Generales del Estado, no hay entregas a cuenta actualizadas. Nunca el PP actualizó las entregas a cuenta los años que prorrogó el presupuesto, con el consiguiente perjuicio para las cuentas públicas autonómicas”.El Ministerio de Hacienda defiende que la ministra Montero ha desligado la aprobación de las cuentas del Estado del aumento que deben recibir las autonomías, “que han visto actualizados sus recursos en función de la recaudación. Y este año también será así porque ya se está tramitando en el Congreso la correspondiente modificación legal que lo hace posible”.Así, es necesaria la aprobación de un decreto-ley para actualizar estas cuantías y está previsto que se ingresen a las arcas autonómicas antes de final de este año.

El modelo

Otro asunto es la polémica política por el actual modelo de financiación de las comunidades autónomas, aprobado en 2019 y caducado desde 2014. Desde el Ministerio de Hacienda consideran que lo se ha reformado la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, LOFCA, “por el bloqueo político”, ya que se requiere un amplio consenso en el Congreso de los Diputados para ello.Desde la Consejería de Hacienda de la Junta denuncian, sin embargo, que no hay voluntad de abrir un debate real para modificar el sistema de financiación autonómico vigente.

La realidad es que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (el órgano de debate entre el Gobierno central y las comunidades autónomas) no se ha planteado una reforma del actual sistema de reparto de los fondos que reciben las comunidades para sufragar los servicios públicos.

Andalucía, junto a Valencia, Murcia y Castilla La Mancha, llevan años denunciando que están infrafinanciadas en comparación con el resto de comunidades. El Parlamento de Andalucía, siendo María Jesús Montero consejera de Hacienda, cifró en 4.000 millones de euros al año el déficit de Andalucía.

En este sentido, desde el Ministerio de Hacienda detalla que desde que Montero es ministra, Andalucía ha recibido 7.000 millones de euros más cada año. “Una cifra que no es solo fruto inercial de la recaudación, sino también de decisiones políticas”