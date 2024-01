Hacemos exige al alcalde que "priorice" el Pabellón de la Juventud en este 2024

El grupo de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital ha exigido este miércoles al alcalde, José María Bellido, que "haga prioritario" el proyecto del Pabellón de la Juventud en este año 2024. La coalición de izquierdas considera "fundamental" este proyecto y ha pedido que "agilice" el proceso que lleva a cabo para que "alguna empresa se quede con él".

En una nota, desde Hacemos han avanzado que estarán "muy atentos que el proceso sea transparente y que en esa negociación no se vaya a plantear eliminar todas las peticiones que hizo el Consejo de Distrito en cuanto a prestaciones, precios y cláusulas sociales".

Del mismo modo, han reclamado al regidor que "si la línea de trabajo que han marcado no tiene un buen final, ya que ha quedado desierto en una ocasión, que el Consistorio tome las riendas y financie el proyecto con presupuesto municipal".

La coalición de izquierdas cree que "este proyecto es fundamental para la zona sur de la ciudad y no puede esperar más", a la vez que han recordado que "no hay falta de fondos", dado que "en los últimos años el alcalde ha acumulado un excedente presupuestario récord, especialmente en inversiones, que supera los 30 millones de euros anuales, con lo que fueron más de cien los millones no ejecutados durante el mandato anterior".

Según han apuntado, "el caso del Pabellón y la falta de gestión del alcalde no es único, ya que muchos contratos están quedando desiertos", a lo que han agregado que "esa inoperancia de Bellido se refleja en el abandono de las instalaciones deportivas de la ciudad y en el estadio San Eulogio, que sigue estancado y acumulando retrasos".

Desde la coalición de izquierdas han exigido al alcalde que "el deporte base sea prioritario en 2024", aunque se temen que "no sea así", dado que "el presupuesto del Imdeco solo contempla para este año 300.000 euros en inversiones".

En definitiva, Hacemos Córdoba ha reiterado su llamamiento al gobierno municipal para que "actúe con diligencia y responsabilidad en la ejecución del Pabellón de la Juventud, priorizando el interés público sobre cualquier otro interés". La coalición ha dicho que está"comprometida en seguir velando por el bienestar y el desarrollo de los vecinos del Distrito Sur" y continuará"presionando para que este proyecto se convierta en una realidad lo antes posible".