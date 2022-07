Guillermo Díaz se descarta como coordinador de Ciudadanos en Andalucía

El portavoz del proceso de refundación de Ciudadanos (Cs) y diputado en el Congreso por Málaga, Guillermo Díaz, se ha descartado este jueves como candidato a coordinador de este partido en Andalucía después de que quien lo ha sido, Juan Marín, dimitiera la misma noche del 19 de junio tras perder este partido los 21 escaños que tenía en el Parlamento de Andalucía.

En el transcurso de una entrevista con Canal Sur Televisión, Díaz ha rechazado esa hipótesis con un "no, no se puede estar a todo" tras esgrimir las diferentes responsabilidades que atesora tanto en "comisiones importantes en el Congreso, la portavocía del proceso de refundación, el Ágora".

Díaz ha explicado seguidamente que son los dirigentes nacionales, la secretaria general Marina Bravo y el secretario de Organización Borja González, los responsables "ahora mismo de pilotar" ese proceso de transición tras el vacío de poder que se vive en Ciudadanos Andalucía con la renuncia de Marín, para indicar también que decidirán "el órgano que dirigirá Cs en Andalucía".

Cuestionado por los resultados de las elecciones andaluzas y el hecho de que el sondeo postelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ratificara este miércoles que la transferencia de votos desde Cs hacia el PP ha sido de un 71,1% en la comparación entre las elecciones de 2018 y 2022, Díaz ha sostenido que "en el caso andaluz la clave está que se atribuye la acción del Gobierno al presidente", un hecho que considera reforzado en supuestos como "cuando se es buen presidente como Juan Manuel Moreno Bonilla".

El portavoz del proceso de refundación de Cs ha esgrimido el comportamiento de su partido para indicar que "a la hora de concebir los gobiernos pensamos poco como partido y pensamos mucho en ejecutar el cambio", hecho que se ha planteado que "esperamos que no sea una disyuntiva, que sea entre tu partido y el interés general".

Ha considerado, ante el hecho de que "los gobiernos van a ser de coalición" y sostener como un hecho aislado la mayoría absoluta de 58 escaños que ha conseguido el PP en las andaluzas, que "he participado y apoyado esos pactos" de gobierno, con el convencimiento de que "pensé que se podía valorar la gestión", para abogar entonces que "tenemos que pensar mucho en esto", así como ha blandido todos los atributos que "nos diferencian de los demás" en su condición de partido "liberal" frente a un PP que ha catalogado como "conservador".

Díaz ha esgrimido diferencias entre Cs y PP en ámbitos como el recurso de este partido contra la Ley de la eutanasia, el hecho de estar "en contra de la gestión subrogada", así como que "no le gusta, no está de acuerdo con la amplitud de derechos del colectivo Lgtbi" y sostener entonces que "no son cuestiones menores". En este sentido ha descartado la hipótesis de que Cs sea una corriente liberal dentro del PP tras reconocer que "es una cuestión de la que se habla mucho" pero de la que ha advertido que "cuando te diferencian cosas de calado muy profundo la integración es complicada".

Díaz ha argumentado que, mientras en el caso de Ciudadanos "sólo tenemos un dogma que es la libertad, la libertad del individuo, el PP tiene un dogma que es conservar, una tradición que es muy respetable", para apuntar entonces que "ellos anclan más, nosotros somos más regeneradores, ellos tiene problemas de regeneración", aspecto a lo que ha sumado las cuestiones como "la eutanasia, la prohibición de la pornografía junto con el PSOE" para afirmar que "son cosas que nos separan".

El portavoz del proceso de refundación de Cs y diputado en el Congreso por Málaga ha reflexionado sobre la iniciativa que ha abierto su partido tras recordar que "la gestión del Gobierno fue buena, fue aprobada a izquierda y derecha", en referencia al Ejecutivo de coalición con el PP en Andalucía, por lo que ha lamentado que "el porcentaje altísimo" de aprobación en las encuestas después no se haya materializado en apoyo en las urnas porque los votantes "optan por otra opción o por quedarse en su casa".

"Algo está fallando", ha sostenido Guillermo Díaz, para reclamar que "tenemos que ponernos manos a la obra" para lograr que "el vehículo sea más atractivo", en referencia a su partido, así como que este "se perciba como útil".