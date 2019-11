Guerrero: "Me he quedado relajado, porque esta noche no he dormido"

El ex director de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Javier Guerrero se ha mostrado feliz tras conocer la decisión de mantenerle en libertad provisional mientras se resuelven los recursos que se van a presentar ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la "pieza política" de los ERE. "Me he quedado relajado, porque esta noche no he dormido".

Guerrero, condenado a siete años y once meses de prisión por el "procedimiento específico" de los ERE, ha manifestado a este periódico que esta semana para él "ha sido un poquito dura. Pensar que podría llegar hoy a la Audiencia y no volver a ver a mi nieta de dos años en una temporada era fuerte".

Cuando ha conocido la decisión de la Sección Primera de la Audiencia, el ex alto cargo se ha quedado aliviado. "No es que no quisiera creer a mi abogado, José Ávila, pero con lo que he pasado me temía lo peor", ha aseverado el ex director de Trabajo.

Aunque Javier Guerrero acumula ya dos condenas no firmes -la de los ERE y otra de cinco años y nueve meses por las contrataciones 'fantasma' del caso Umax-, sigue mostrando su confianza en la Justicia. "Yo sigo confiando en la Justicia, aunque haya cosas de la Justicia que no me gusten para mí", ha concluido.